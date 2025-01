Windows 11 mostrerà la percentuale della batteria residua

Nei giorni scorsi, Microsoft ha pubblicato nel canale Dev del programma Insider una nuova build di Windows 11 24H2, attraverso il rilascio del pacchetto KB5050083. Tra le novità incluse, ma non citate dal changelog ufficiale e quindi passate inosservate in un primo momento, c’è anche quella che visualizza la percentuale della batteria residua all’interno della systray, nell’angolo inferiore destro dello schermo.

La percentuale della batteria in arrivo su Windows 11

La testimonianza è giusta con lo screenshot mostrato qui sotto e condiviso da phantomofearth su X, come sempre una forte affidabile per quanto riguarda le novità in arrivo sulla piattaforma.

La percentuale può essere mostrata o nascosta a piacimento, agendo sulle Impostazioni del sistema operativo, selezionando la voce Sistema e poi la scheda Alimentazione e batteria .

È da precisare che Microsoft non ha ancora annunciato la novità in via ufficiale. Con tutta probabilità, come spesso accade in questi casi, si tratta di un test circoscritto a un numero limitato di utenti, avviato con l’obiettivo di raccogliere feedback e valutarli in vista di una distribuzione su più larga scala. Non sono disponibili tempistiche.

Una funzionalità di questo tipo potrebbe tornare utile soprattutto a chi, lavorando o studiando in mobilità, si trova ogni giorno a dover fare i conti con l’autonomia del notebook. Windows 11 già offre la possibilità di ricevere avvisi quando il livello della batteria raggiunge una soglia critica (di default è il 20%), abilitando in automatico la modalità di risparmio energetico (se l’opzione è attivata), ma questa piccola aggiunta potrebbe fare la differenza per molti.

La visualizzazione della percentuale della carica residua è una funzionalità fino a oggi assente su Windows 11, tanto che, per abilitarla, gli utenti si devono rivolgere a strumenti e utility di terze parti (come per la barra delle applicazioni verticale). Sugli altri sistemi operativi più diffusi è invece presente.