Windows 11: più contenuti dinamici sulla taskbar

Microsoft intende rendere la barra delle applicazioni di Windows 11 un mezzo mediante cui poter accedere a un sempre maggior numero di informazioni rilevanti per l’utente, a seconda del contesto e degli interessi. Lo sta già facendo da qualche mese a questa parte con il meteo, tramite la funzione denominata “dynamic content for taskbar”, mostrando la temperatura e le condizioni atmosferiche del widget meteo, per l’appunto, sulla taskbar, ma il piano è quello di portare anche altri tipi di dettagli.

Windows 11: la taskbar mostra contenuti dinamici di sport, finanza e news

Alla visualizzazione dei contenuti meteo si andranno infatti ad aggiungere gli aggiornamenti in tempo reale dei widget dedicato allo sport, alla finanza e alle braking news, come visibile pure nello screenshot dimostrativo annesso di seguito.

In questo modo diventa possibile vedere a colpo d’occhio molte più informazioni aggiornate, senza alcun ulteriore clic, con la rotazione delle informazioni disponibili che avviene in maniera dinamica, in automatico.

Ovviamente, qualora necessario, è possibile cliccare su ciascuna delle informazioni mostrate per poter ricevere maggiori dettagli, ma in caso di mancanza di interazioni la barra delle applicazioni tornerà a mostrare il meteo.

Da notare che la novità in questione è attualmente presente solo nel canale Dev e dovrebbe arrivare per tutti con la build 22H2 di Windows 11, la cui disponibilità è attesa tra settembre e ottobre.

