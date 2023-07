Windows 11: problemi vari con l'update KB5028185

Come già accaduto più volte in passato, diversi utenti hanno segnalato una serie di problemi dopo aver installato l’aggiornamento KB5028185 di Windows 11 22H2. Questo update, rilasciato l’11 luglio, include anche le funzionalità di Moment 3. Al momento, Microsoft non ha confermato nessun bug, come si può leggere nella pagina dedicata.

BSoD e calo di prestazioni

L’aggiornamento KB5028185 di Windows 11 22H2 viene installato automaticamente quando l’utente avvia la ricerca in Windows Update. In base alle segnalazioni pubblicate nel Feedback Hub di Microsoft, diversi utenti hanno visto apparire il famigerato BSoD (Blue Screeh of Death), seguito da avvii ripetuti che terminano solo se viene avviata la riparazione del sistema.

Un utente ha notato che il suo SSD scompariva dall’elenco dei dispositivi, mentre altri utenti hanno segnalato installazioni ripetute dell’aggiornamento 1.393.336.0 di Microsoft Defender. Non è chiaro se questo bug è correlato alla risoluzione del problema che riguardava la protezione Local Security Authority (LSA).

Altri utenti hanno notato una calo delle prestazioni e la comparsa di flickering sullo schermo durante l’esecuzione dei giochi. Al momento, l’unica soluzione è rimuovere l’aggiornamento KB5028185, ma ciò espone il computer ad eventuali attacchi che sfruttano le vulnerabilità corrette con l’update.

Gli utenti che non hanno rilevato problemi sono invece soddisfatti dei miglioramenti inclusi in Moment 3, tra cui la diminuzione dello stuttering nei giochi quando viene usato un mouse con elevata frequenza di polling (1.000 Hz o superiore).

Microsoft ha recentemente confermato che Windows 11 23H2 verrà distribuito in autunno. Tra le novità principali ci sarà Windows Copilot, attualmente in test.