Windows 11 inserisce la pubblicità di Game Pass nelle Impostazioni

L’imminente inclusione di una “raccomandazione” di Xbox Game Pass nelle impostazioni di Windows 11 sta già suscitando un certo scalpore. Mentre alcuni la vedono come un’opportunità per scoprire nuovi giochi, altri temono che si tratti di una nuova forma di pubblicità invasiva all’interno del sistema operativo…

Un nuovo annuncio nelle Impostazioni di Windows 11 impossibile da rimuovere

Ancora una volta, l’obiettivo di Microsoft è chiaro: promuovere il suo servizio di abbonamento agli utenti di Windows 11. Non si tratta di una strategia nuova, l’azienda ha già integrato annunci pubblicitari per i suoi prodotti nel menu Start e nell’applicazione Impostazioni.

Come per ogni novità di questo tipo, la maggior parte delle persone vede questa nuova raccomandazione come un’ulteriore intrusione nell’esperienza di Windows 11. Alcuni si lamentano dell’incessante flusso di messaggi pubblicitari, che finisce per sminuisce la sobrietà e l’efficienza dell’interfaccia.

Un altro punto di contestazione, non meno importante, è la mancanza di controllo da parte dell’utente. È solo una funzione beta, ma Microsoft non sembra offrire la possibilità di disabilitare questa raccomandazione per coloro che non vogliono vederla.

Insomma, la comparsa della pubblicità di Game Pass nell’app Impostazioni di Windows 11 sta scatenando aspre critiche da parte degli utenti, che accusano l’azienda di eccessivo accanimento pubblicitario in un’area del sistema operativo ritenuta sacra e intoccabile. La novità, ancora in fase di test, sembra inaugurare una stagione di marketing aggressivo che sta già sollevando malumori e proteste nella community.

Fortunatamente, l’aggiornamento a Windows 11 (22621.3810 e 22631.3810) porta con sé altre funzionalità non controverse. Il ritorno del pulsante Mostra desktop nella barra delle applicazioni risponde alle richieste di molti utenti. Anche la semplificazione della compressione dei file e l’aggiunta di nuove emoji sono aggiunte gradite che abbiamo già menzionato.

Ecco un riepilogo delle novità in arrivo con l’aggiornamento di luglio: