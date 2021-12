Windows 11 sta rallentando i PC con SSD NVMe?

Si moltiplicano le segnalazioni di coloro in possesso di un PC con al suo interno un'unità SSD NVMe e sistema operativo Windows 11 che lamentano un calo delle prestazioni. È piuttosto difficile al momento individuare la reale natura del problema, poiché i feedback fanno riferimento a intoppi che si manifestano con modalità diverse.

Cosa frena le SSD NVMe su Windows 11?

C'è chi riporta un rallentamento emerso durante la fase di scrittura, chi invece nella gestione dei dati sia in input sia in output, senza alcuna differenza. Se ne discute anche in una conversazione comparsa a metà ottobre sul forum ufficiale di Microsoft (link a fondo articolo), con tanto di screenshot dei benchmark eseguiti.

Un responsabile della software house è intervenuto su Reddit per confermare che il gruppo di Redmond è a conoscenza della situazione e si è attivato per venirne a capo. Non è da escludere il prossimo arrivo di una patch correttiva, ma al momento non è dato a sapere quando né con quali modalità.

Salve, faccio parte del team di Microsoft al lavoro sul file system e sto indagando il problema.

Fin dal suo debutto risalente a inizio ottobre, in molti hanno puntato il dito contro Windows 11 per una riduzione delle performance osservata con alcune particolari configurazioni, in particolare quelle basate sui processori AMD.

Anche per questa ragione molti utenti hanno deciso di rimandare l'upgrade da Windows 10 al nuovo sistema operativo, pur essendo in possesso di tutti i requisiti hardware necessari per procedere al download e all'installazione. A fine novembre, W11 era presente solo sullo 0,21% dei PC in circolazione.