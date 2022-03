Windows 11: ufficiale il watermark per i PC incompatibili

Per poter essere installato e usato correttamente, Windows 11 necessita di requisiti hardware minimi molto più stringenti rispetto ai suoi predecessori, più precisamente di determinate generazioni di processori e del chip TPM 2.0 (Trusted Platform Module), motivo per cui molti computer sono di fatto tagliati fuori, pur essendo relativamente recenti. Per far fronte alla cosa, però, esistono delle modalità d’installazione non ufficiali, ma a quanto pare Microsoft intende mettere fine a questa situazione o quantomeno cercare di arginarla. In che modo? Con un watermark in bella vista sul desktop.

Windows 11: Microsoft implementa ufficialmente il watermark per i PC non supportati

La cosa era già emersa nelle scorse settimane, quando con il rilascio della Insider Preview Build 22557 Microsoft aveva iniziato a testare l’applicazione di un allert indicante l’incompatibilità del computer usato dagli utenti con Windows 11 nella parte in basso a destra del desktop delle macchine “incriminate” e nelle impostazioni dell’OS. Adesso, però, pare proprio che l’azienda di Redmond abbia deciso di implementare il watermark in questione in maniera ufficiale.

Infatti, l’ultimo aggiornamento opzionale di Windows 11, disponibile nel Relase Preview Channel, mostra sul desktop del sistema operativo una filigrana che recita “Requisiti di sistema non soddisfatti. Vai alle impostazioni per saperne di più”, la quale va a posizionarsi appena sopra l’orologio di sistema, come testimoniato dal seguente screenshot. Ricorda alla lontana il watermark visibile quando si utilizza una copia di Windows non ufficiale.

Fortunatamente, il watermark non è in alcun modo limitante, ma Microsoft ha già fatto sapere che prossimamente i computer non supportati potrebbero non ricevere più i principali aggiornamenti di sicurezza. Nel mentre, comunque, ricordiamo che tramite la messa in pratica di un “trucchetto” apposito il watermark può eventualmente essere rimosso.