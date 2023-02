Windows 12 sarà il primo sistema operativo con ChatGPT?

Negli ultimi tempi si sente parlare con sempre maggiore insistenza di ChatGPT, una soluzione che potrebbe andare a rivoluzionare del tutto il funzionamento di motori di ricerca, software vari e molto altro ancora. Consapevole dell’enorme potenziale della cosa, Microsoft sembrerebbe aver deciso di investire sulla suddetta risorsa sviluppata da OpenAI al fine di migliorare il già chiacchierato e atteso Windows 12 e più in generale le prossime versioni del suo sistema operativo.

Windows 12: Microsoft vuole investire su ChatGPT

Andando più nello specifico, sembra che il colosso di Redmond sia intenzionato a cambiare approccio per quel che riguarda l’intelligenza artificiale a partire da Windows 12. Al momento, non è ancora chiaro in che maniera, ma è molto probabile che tra le funzionalità vi saranno consigli o avvisi basati sulla soluzione di OpenAI all’interno di alcune applicazioni fondamentali, come Posta, Calendario, Orologio e Foto.

Da tenere presente che, proprio a questo proposito, Il Chief Product Officer di Microsoft, Panos Panay, ha discusso molto circa Windows e il suo futuro correlato all’intelligenza artificiale già in occasione del CES 2023 che si è tenuto a Las Vegas nelle scorse settimane.

Non è tuttavia da escludere l’ipotesi che alcune novità possano arrivare in netto anticipo rispetto a quella che dovrebbe essere la tabella di marcia appena descritta, quindi nel corso dei prossimi mesi, già con Windows 11. Sarebbero infatti attesi miglioramenti per la fotocamera e il microfono, che diventerebbero quindi più smart. e in grado di correggere la luminosità, filtrare il rumore di fondo e aumentare la chiarezza della voce.

