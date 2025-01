Niente Windows 12: Microsoft punta su Windows 11 25H2

Le valutazioni effettuate un anno fa si sono rivelate azzeccate: siamo all’inizio del 2025 e di Windows 12 non c’è traccia. I rumor circolati in passato e che hanno portato a ipotizzare il debutto di una versione tutta nuova del sistema operativo si sono rivelati infondati. Microsoft non ha alcuna intenzione di abbandonare Windows 11, anzi, si è posta l’obiettivo di rilanciare.

All-in su Window 11 (Windows 12 può aspettare)

Un’ennesima conferma, seppur non esplicita, è giunta dal palcoscenico dell’evento CES 2025 in corso a Las Vegas. La software house non ha mai citato un upgrade della piattaforma, definendo invece quello che ha appena preso il via come L’anno dell’aggiornamento per i PC con Windows 11 .

Che il PC attuale abbia bisogno di un update o presenti vulnerabilità di sicurezza che richiedono la più recente protezione hardware, ora è il momento di passare a un nuovo PC Windows 11.

Il riferimento è alla fine del supporto per Windows 10, che rimane fissata al 14 ottobre 2025. Non ci saranno rinvii, come confermato da Yusuf Mehdi proprio a Las Vegas.

Ha senso, considerando come Microsoft abbia forte necessità di incrementare il market share di W11 (34,12%), paradossalmente in calo rispetto a quello del predecessore (62,70%), nonostante manchino ormai pochi mesi alla scadenza. Portare sul mercato Windows 12, in questo momento, significherebbe rendere ancora più gravi le problematiche legate alla frammentazione del sistema operativo.

L’analisi condotta dalla redazione del sito Windows Latest, solitamente affidabile per quanto riguarda le questioni inerenti alla piattaforma, tende a scartare anche l’ipotesi di un lancio nel 2026 per W12.

Un’ondata di nuovi Copilot+ PC al CES 2025

Con tutta probabilità, nella seconda metà di quest’anno assisteremo al lancio dell’aggiornamento 25H2 per Windows 11, utile sia per spingere la migrazione da Windows 10 sia per promuovere la vendita dei Copilot+ PC, introdotti lo scorso anno e inizialmente accolti con entusiasmo, ma che ancora devono dimostrare le loro reali potenzialità, complici vendite sottotono e il rinvio di funzionalità chiave.

Proprio al CES 2025 in scena a Las Vegas sono giunte le presentazioni di molti laptop con hardware pronto a supportare le operazioni di intelligenza artificiale. Tra i brand che li hanno annunciati ci sono Dell e Samsung.