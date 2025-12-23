Windows Insider va in vacanza: niente build fino al 2026

Microsoft ha messo in pausa il suo amato programma Windows Insider, quello che trasforma comuni mortali in tester disposti a testare ogni sorta di novità prima che arrivi al grande pubblico. Niente nuove build fino al 2026. Toccherà aspettare che gennaio sia ben avviato prima di rimettere le mani su aggiornamenti freschi di giornata.

Microsoft sospende le build Insider di Windows 11 fino all’anno prossimo

Ogni anno, quando scatta il mese di dicembre, il team di Redmond tira il freno a mano e si concede una pausa. Tradizione vuole che gli sviluppatori stacchino la spina durante le festività, lasciando gli smanettoni a masticare le ultime build rilasciate.

Quest’anno il regalo di Natale anticipato è arrivato la scorsa settimana, quando sia il canale Dev che quello Beta hanno ricevuto la build 26220.7523 destinata a Windows 11 versione 25H2. Un pacchetto sostanzioso, va detto, pieno di funzioni che puzzano di intelligenza artificiale da lontano un miglio.

Tra le novità principali c’è Ask Copilot, ora potenziato da Microsoft 365 Copilot, e gli Agenti direttamente sulla barra delle applicazioni. L’azienda di Redmond ha presentato anche il framework Agent Launchers, pensato per gestire e coordinare questi assistenti digitali che Microsoft vuole piazzare ovunque. Il roll out delle nuove funzioni, manco a dirlo, sarà graduale.

Il canale Canary e il regalo per i gamer

Gli utenti del canale Canary, quelli che vivono ancora di più sul filo del rasoio testando la versione 26H1, hanno ricevuto la build 28020.1362. E in effetti qualcosa di interessante dentro c’è, finalmente l’esperienza Xbox Full Screen (FSE) sbarca su un numero maggiore di console portatili e PC da gioco compatti basati su Windows 11.

Chi possiede uno Steam Deck o simili con Windows installato può finalmente godersi un’interfaccia pensata per giocare senza dover lottare con menu desktop progettati per mouse e tastiera. Oltre a questo, la build introduce anche miglioramenti a Click To Do e nuove opzioni nell’app Impostazioni.

L’annuncio su X

Il team Windows Insider ha comunicato la notizia su X, specificando che questi sono gli ultimi rilasci dell’anno. Punto. Nel frattempo, gli Insider possono dedicarsi ad attività alternative, come testare le funzioni appena arrivate o lamentarsi dei bug sui forum…