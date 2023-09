WindTre userà IA di IBM internamente: ecco per cosa

L’intelligenza artificiale sta conquistando tutti i settori, trovando spazio in più lidi per ottimizzare il lavoro umano e rendere più personalizzate molteplici attività. A inizio settembre abbiamo parlato di Samsung Food, piattaforma culinaria di Samsung che integra l’IA per rendere la cucina e il cibo molto più divertenti. Attenzione però anche a WindTre che, giusto nella giornata di ieri 14 settembre 2023, ha annunciato di avere rinnovato una partnership con IBM per portare l’IA dietro le quinte con nuove tecnologie per il Service Desk.

WindTre abbraccia l’IA di IBM

Come ripreso da MondoMobileWeb, WindTre ha confermato di voler potenziare la già esistente “Intelligent Automation”, soluzione che a oggi ha gestito in maniera del tutto automatizzata oltre 200.000 reclami per anomalie su sistemi. La trasformazione digitale va però alimentata e, in questa ottica, la partnership con IBM per ridurre le ripetitive attività del Service Desk risulta essenziale.

Carlo Melis, Chief Technology Officer di WINDTRE, ha dichiarato: “La collaborazione con IBM ha permesso di integrare il percorso di digital transformation delle tech operations WINDTRE con un importante tassello. Grazie all’applicazione di nuove tecnologie è stato possibile migliorare l’efficacia e l’efficienza dei processi di gestione dei claim e modificare il mindset operativo. Tutto ciò ha contribuito in modo significativo al successo di questa iniziativa”.

A WindTre, quindi, il gigante statunitense propone una combinazione di servizi disponibili su IBM Cloud, ovvero watsonx Assistant, watsonx Knowledge Studio (WKS) e Natural Language Understanding (NLU). La prima soluzione classifica le segnalazioni, la seconda prende nota delle richieste e addestra l’IA a rispondere, mentre la terza estrapola le informazioni più importanti dal testo.

Si tratta quindi di un lungo processo di interpretazione del linguaggio umano, estrapolazione di dati, risposta all’utente e apprendimento, in supporto dei tecnici che dovranno occuparsi della risoluzione dei problemi evidenziati dai consumatori. Un sistema complesso, ma che molto probabilmente si rivelerà efficace.