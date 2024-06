Wine 9.11 migliora il supporto ai processori ARM

Wine si aggiorna alla nuova versione 9.11, con diverse novità per quanto riguarda il supporto hardware ARM. L’ambiente di emulazione, noto agli utenti Linux e anche macOS per permettere l’esecuzione di applicazioni Windows, inclusi i giochi, migliora adesso la gestione di questa architettura, al fine di migliorare l’esperienza generale con i dispositivi che ne fanno uso, tra cui principalmente i Raspberry Pi e i nuovi portatili.

Wine 9.11: tutte le migliorie della nuova versione

Wine 9.11 migliora nello specifico le eccezioni C++ per quanto riguarda l’architettura ARM, oltre a una miglior DPI awareness. Quest’ultima permette di riprodurre i contenuti su display ad alta risoluzione, adattando perfettamente le immagini senza compromettere la qualità e la chiarezza.

La nuova versione risolve anche ben 27 bug noti, che impattavano l’esecuzione su svariati giochi e programmi: vengono corretti nello specifico la risoluzione nel rendering hardware in Settlers 4 Gold e i problemi all’avvio di Ghost Recon. L’aggiornamento va a risolvere problemi che causavano blocchi durante i filmati sui titoli The Long Dark e The Room 4: Old Sins.

Con Wine 9.11 vengono infine sistemati diversi problemi che hanno interessato le utilità e le applicazioni, tra cui principalmente i problemi di visualizzazione delle pagine dei giochi su Steam e il mancato avvio del programma di installazione per PhysiX, il componente Nvidia che si occupa del calcolo della fisica nei giochi.

I pacchetti aggiornati per le varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve, mentre per chi vuole aggiornare già da ora, può procurarsi subito la nuova versione direttamente dalla pagina dedicata su GitHub.

Ricordiamo che Wine è attualmente l’ambiente di emulazione più diffuso su Linux per eseguire software Windows e quello su cui si basa anche Proton: il componente di Valve già incluso nell’applicativo Steam per Linux, pensato principalmente per la console portatile proprietaria Steam Deck. Di recente, proprio quest’ultimo, si è aggiornato con diverse migliorie e supporto a nuovi titoli.