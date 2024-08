Wine 9.16 debutta con l'implementazione iniziale del Driver Store

Due settimane dopo il rilascio della versione 9.15, Wine Project ha annunciato il rilascio di Wine 9.16. Il nuovo aggiornamento apporta poche, ma interessanti novità. La più importante è senza dubbio l’implementazione iniziale del Driver Store. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, si tratta di una raccolta affidabile di pacchetti driver su sistema operativo Windows. Quando un nuovo dispositivo viene collegato a un computer, Windows esamina questo archivio per trovare e installare i possibili driver appropriati per quel determinato hardware. Come ricorda la stessa azienda Microsoft sul suo sito ufficiale: “A partire da Windows Vista, l’archivio driver è una raccolta attendibile di pacchetti di posta in arrivo e driver di terze parti. Il sistema operativo gestisce questa raccolta in un percorso sicuro sul disco rigido locale. Solo i pacchetti driver nell’archivio driver possono essere installati in un dispositivo”.

Wine 9.16: supporto Pbuffer, MSHTML e correzione di bug

Buone notizie anche per gli utenti che sfruttano il driver Wayland. La versione Wine 9.16 include infatti il supporto per Pixel buffer (Pbuffer). Questa aggiunta è fondamentale per le applicazioni e le attività correlate alla grafica, poiché garantisce un rendering più fluido e miglioramenti delle prestazioni in varie applicazioni. Per quanto riguarda la compatibilità web, Wine 9.16 include più oggetti prototipo in MSHTML. Questa ottimizzazione migliorerà il modo in cui le applicazioni e i servizi web basati su Windows vengono renderizzati e funzionano in Wine.

Inoltre, questo nuovo aggiornamento risolve anche 25 bug identificati nelle versioni precedenti. Si prevede che queste correzioni miglioreranno la stabilità e l’affidabilità di Wine, rendendolo uno strumento più robusto per l’esecuzione di applicazioni Windows in sistemi operativi alternativi. Per maggiori informazioni è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale. Per coloro che sono interessati a provare o aggiornare la propria installazione attuale, il codice sorgente di Wine 9.16 può essere scaricato dalla pagina del progetto di GitLab. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve.