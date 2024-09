Wine 9.17 rilasciato con supporto DPI migliorato

Meno di due settimane dopo il rilascio della versione 9.16, Wine Project ha annunciato il rilascio del nuovissimo Wine 9.17. Una delle caratteristiche più importanti della nuova versione di questo emulatore Windows per macOS e Linux è l’introduzione del ridimensionamento della superficie della finestra per i display High DPI. Questo miglioramento significa che gli utenti con schermi ad alta risoluzione possono aspettarsi immagini più nitide e definite senza la sfocatura che a volte accompagna il ridimensionamento su tali display.

Wine 9.17: le altre novità dell’aggiornamento dell’emulatore Windows

Wine 9. 17 apporta anche diversi aggiornamenti tecnici che migliorano le prestazioni e la compatibilità. Tra questi, il bundle vkd3d, responsabile della traduzione della grafica Direct3D 12 in Vulkan, è stato aggiornato alla versione 1.13. Inoltre, il motore Mono, un componente fondamentale per l’esecuzione di applicazioni .NET, è stato aggiornato alla versione 9.3.0. La nuova versione presenta anche un rilevamento CPU migliorato sulle piattaforme ARM64. Ciò consente a Wine di ottimizzare meglio le sue prestazioni per questi dispositivi, garantendo un’esperienza utente più fluida.

Oltre alle nuove funzionalità e ai miglioramenti, il team di Wine ha risolto 29 bug identificati nelle versioni precedenti. Ciò migliora sensibilmente la stabilità e l’usabilità complessive del software. Le correzioni di bug per questa versione bisettimanale di Wine spaziano dalla risoluzione di problemi con Quicktime a vari giochi. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dell’annuncio ufficiale sul sito del Wine Project. Gli utenti che sono interessati a provare o desiderano aggiornare la propria installazione attuale possono scaricare il codice sorgente di questa nuova versione dalla pagina del progetto di GitLab. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve. Queste versioni di sviluppo di Wine 9.xx sono le ultime prima dell’arrivo della versione stabile di Wine 10.0 prevista per l’inizio del 2025 (non è stata ancora rilasciata una data ufficiale).