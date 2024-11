Wine 9.22 supporta adesso Wayland in maniera nativa

Wayland è ormai il gestore di finestre predefinito di un gran numero di distribuzioni Linux e applicazioni, che a macchia d’olio lo adottano per rimpiazzare il vecchio X11. Tra queste tocca ora a Wine 9.22, l’ultima versione del noto emulatore che permette di far girare giochi per Windows sui sistemi operativi del pinguino, rilasciata giusto lo scorso fine settimana.

Wine 9.22 passa definitivamente a Wayland

Il passaggio a Wayland per Wine 9.22 rappresenta un ulteriore passo avanti, anche verso la prossima versione 10.0 il quale sarà disponibile a gennaio del 2025. Sia l’attuale versione che la prossima potranno quindi beneficiare del nuovo gestore, il quale verrà abilitato per impostazione predefinita tramite il driver implementato all’interno del codice, grazie anche al supporto nativo.

Ciò rappresenta sicuramente un grande beneficio, soprattutto per quegli applicativi Windows emulati che potranno ora meglio integrarsi con i moderni sistemi dekstop Linux, i quali a loro volta fanno uso dello stesso gestore, invece di continuare a passare a XWayland, con un miglioramento sostanziale anche per quanto riguarda la latenza. Il driver Wayland implementato nel software è stato ottimizzato e migliorato a dovere dagli sviluppatori, anche grazie al grande lavoro che è stato fatto lo scorso anno.

Oltre a ciò, Wine 9.22 supporta inoltre la virtualizzazione della modalità di visualizzazione, il che gli permette di gestire dimensioni di virtualizzazione e risoluzione non native. Vengono aggiornati anche i dati locali a Unicode CLDR 46, insieme all’espansione del supporto della sessione di rete in DirectPlay e una lista di 19 bug noti adesso corretti tra cui problematiche che interessavano Steam e titoli come World of Warfcaft, il quale non riusciva ad avviarsi correttamente, ma anche applicazioni come Office 2007 e 2013 e Windows Movie Maker.

La nuova versione è già disponibile al download dalla pagina dedicata su GitHub. La versione successiva, ovvero la 10.0, sarà invece disponibile nella sua prima Release Candidate tra due settimane.