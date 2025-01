X lancia l'app iOS di Grok, chatbot AI disponibile su iPhone

xAI ha finalmente rilasciato l’app iOS di Grok. Per ora solo negli Stati Uniti. Il chatbot AI, che finora era accessibile solo tramite X, ora ha una sua app dedicata, anche se ancora in versione beta.

Grok, il chatbot di Elon Musk, sbarca su iPhone e iPad negli USA

Grok su iPhone sa fare tutto quello che già faceva su X: risponde alle domande in tempo reale, fornisce informazioni e genera immagini. Insomma, un assistente AI tascabile che ora non richiede più un abbonamento a X Premium.

Dallo scorso mese, infatti, xAI ha reso Grok gratuito per tutti gli utenti, allineandosi ad altri chatbot come ChatGPT di OpenAI, Claude di Anthropic, Gemini di Google e Copilot di Microsoft. Democratizzazione dell’AI o mossa strategica per conquistare il mercato? Probabilmente entrambe le cose.

Ma le novità non finiscono qui. Stando a quanto riportato da TechCrunch, sembra che xAI stia lavorando anche a un sito web dedicato, Grok.com, che al momento riporta solo un misterioso “coming soon“. Che sia il preludio a un’offensiva su più fronti per sfidare i big dell’AI?

Del resto, xAI non scherza quanto a finanziamenti: dopo aver raccolto 6 miliardi di dollari a giugno, a dicembre ha incassato altri 6 miliardi da investitori strategici come Nvidia e AMD. Insomma, il progetto di Musk sembra avere le spalle coperte e le idee chiare.

E su Android?

L’unica nota stonata, per ora, è l’assenza di una versione Android dell’app. xAI aveva iniziato a testare Grok su iOS a dicembre in alcuni paesi, ma non ha ancora annunciato quando arriverà sul robottino verde. Una dimenticanza o una scelta strategica? Staremo a vedere.