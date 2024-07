X di Musk testerà pulsante Non mi piace a forma di cuore spezzato

X sta lavorando allo sviluppo di una nuova funzione di downvoting, che sarà utilizzata per migliorare la classificazione delle risposte ai post sulla piattaforma. Nonostante l’azienda non abbia ancora ufficializzato i suoi piani, recenti scoperte suggeriscono che la funzione potrebbe assomigliare più a un pulsante “non mi piace” che a un’icona di downvote in stile Reddit.

Riferimenti nel codice dell’app X per iOS

Il reverse engineer Aaron Perris, noto su X come @aaronp613, ha individuato nell’app iOS di X diversi riferimenti a una funzione di downvote in fase di sviluppo. Oltre a stringhe di testo che chiedono all’utente di confermare il downvote, sono stati scoperti file di immagine che indicano la possibile forma del pulsante: un cuore spezzato accanto al tradizionale pulsante “mi piace”.

The ability to dislike posts are coming to the X for iOS app as well pic.twitter.com/rWk5mkRcip — Aaron (@aaronp613) July 11, 2024

Prima dell’acquisizione da parte di Elon Musk, Twitter aveva già testato il downvoting nel 2021, sperimentando sia i pulsanti di upvoting che di downvoting su tutti i post. Tuttavia, gli ultimi test suggeriscono che X stia valutando l’idea di consentire il downvoting solo sulle risposte, al fine di mettere in evidenza quelle migliori e spostare in basso quelle meno apprezzate. Questa strategia potrebbe scoraggiare gli utenti dal pubblicare contenuti provocatori con l’obiettivo di generare disapprovazioni come forma di coinvolgimento.

Avvistamenti del pulsante Non mi piace

Oltre alle scoperte di Perris, un altro utente, @P4mui su X, ha condiviso video del pulsante “non mi piace” in azione, notando che al momento è disponibile solo sulle risposte. Il pulsante sarebbe stato individuato anche sull’account di un dipendente di X che aveva condiviso un video dimostrativo di una nuova funzionalità, per poi cancellarlo rapidamente e ripubblicarlo senza il pulsante di dislike in bella mostra.

Le nouveau bouton dislike en action (appelé downvote en interne), pour le moment c’est uniquement prévu pour les réponses X 10.49@xDaily pic.twitter.com/ZVgk8izTt1 — P4mui  (@P4mui) July 11, 2024

Sotto la guida di Musk, X ha apportato altre modifiche al suo sistema di “mi piace”. Recentemente, l’azienda ha iniziato a nascondere i like dalla vista del pubblico, consentendo agli utenti, come ha affermato Musk, di apprezzare contenuti più “taglienti” senza preoccuparsi della propria immagine.