X: tensioni tra Elon Musk e Linda Yaccarino

È trascorso poco più di un anno da quando Linda Yaccarino è stata nominata CEO di X, ma l’anniversario non è stato accompagnato da celebrazioni: crescono le tensioni interne con Elon Musk, proprietario della piattaforma. A riportarlo è il Financial Times, che cita anche cosa sta complicando il rapporto tra i due.

Linda Yaccarino, un anno da CEO di X e il rapporto con Elon Musk

Musk ha nel mirino un solo obiettivo per il social network: incrementare gli introiti, anche e soprattutto riducendo i costi operativi. Trovare il modo per farlo, ovviamente, è compito che grava per intero (o quasi) sulle spalle di Yaccarino. Quest’ultima non starebbe attraversando il più tranquillo dei periodi, tanto da arrivare nelle scorse settimane a licenziare Joe Benarroch (Head of Business Operations and Communications), suo stretto collaboratore.

La ragione sembra essere da ricercare nell’introduzione di una nuova policy che, di fatto, permette la pubblicazione di materiale per adulti. Benarroch è ritenuto responsabile di non averlo comunicato con la giusta tempistica e con le modalità più consone ai clienti, lasciando che questi lo scoprissero solo dopo l’annuncio pubblico.

Prenderà almeno temporaneamente il suo posto Nick Pickles (già Head of Global Government Affairs), uno dei pochi dirigenti sopravvissuti dall’era Twitter, avvistato nei giorni scorsi al Festival di Cannes insieme proprio a Musk e Yaccarino.

Come anticipato, l’uomo più ricco al mondo (che ha appena intascato altre decine di miliardi di dollari da Tesla) avrebbe chiesto più volte a Yaccarino di tagliare le spese, anche riducendo lo staff dai team addetti alle vendite negli USA e in UK, oltre che tagliando le trasferte.

Sul fronte degli introiti, la grande preoccupazione per X è legata al calo degli investimenti in advertising da parte di alcuni brand impostanti. Realtà come Disney, IBM ed Apple avrebbero ridotto l’acquisto di pubblicità sulla piattaforma, prevalentemente prendendo le distanze dalle decisioni del suo proprietario.