X velocizza le note della collettività

Le note della collettività sono lo strumento principale usato da X per il fact-checking. L’azienda californiana ha annunciato un aggiornamento del sistema che consente la visualizzazione delle note in meno di 20 minuti dalla pubblicazione del post. La BBC ha tuttavia scoperto che molti utenti guadagnano migliaia di dollari con le fake news.

Note della collettività più veloci

Le note della collettività (Community Notes), introdotte nel 2022, sono scritte dagli stessi utenti e vengono mostrate sotto i post (testo, immagini e video) per indicare eventuali notizie false o contenuti creati con l’intelligenza artificiale. Come dimostrato in diverse occasioni, la loro visualizzazione è piuttosto lenta. I post sono visti e condivisi anche milioni di volte prima di essere “segnalati”.

Sull’efficacia delle note della collettività è stata avviata un’indagine da parte della Commissione europea per la possibile violazione del Digital Services Act. X rischia una pesante sanzione che potrebbe essere calcolata in base alle entrate di tutte le aziende di Elon Musk.

X ha annunciato ieri sera che le note della collettività sono ora “lightning notes”. Vengono mostrate circa 14 minuti e 33 secondi dopo la scrittura e 18 minuti e 20 secondi dopo la pubblicazione del post. L’azienda californiana sottolinea che l’intero processo (lettura del post, valutazione, ricerca della fonte, scrittura e pubblicazione della nota) viene completato in meno di 20 minuti.

Grazie alle note della collettività, la cancellazione dei post è aumentata dell’80%, mentre la condivisione è stata ridotta del 60%. I post che ricevono una nota sono penalizzati e quindi non monetizzati. Questi dati positivi contrastano però con la scoperta della BBC.

Molti utenti pubblicano fake news sulle elezioni negli Stati Uniti, immagini generate dall’intelligenza artificiale e teorie cospirazioniste. I post hanno ricevuto numerosi like, commenti e condivisioni dagli abbonati Premium, quindi i loro autori hanno guadagnato migliaia di dollari, grazie al nuovo modello di revenue sharing. Ciò dimostra che le note della collettività non sono molto efficaci.