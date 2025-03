xAI lancia API per generare immagini con l'AI

La nuova API di xAI ora supporta la generazione di immagini con l’AI. Al momento, l’API di xAI offre un solo modello per le immagini: “grok-2-image-1212“. A partire da un semplice prompt di testo, il modello può generare fino a 10 immagini per ogni singola richiesta (con un limite di cinque richieste al secondo) in formato JPG. Il prezzo? 0,07 dollari per immagine.

xAI rilascia API per la generazione immagini AI

Dalla documentazione, emerge che, a differenza di altre API di generazione immagini più mature, xAI non permette ancora di regolare parametri fondamentali come la qualità dell’immagine generata, le dimensioni dell’output (risoluzione, aspect ratio) e lo stile artistico o estetico delle immagini. Inoltre, i prompt testuali inviati all’API non vengono processati direttamente, ma passano attraverso un sistema di moderazione basato su un “modello di chat”.

Cosa vuol dire? Che i prompt vengono valutati prima di essere elaborati, potrebbero essere modificati o rifiutati se ritenuti inappropriati. Senza considerare che il processo potrebbe introdurre un’ulteriore latenza o interpretazioni non previste dall’utente.

Per quanto riguarda i costi invece, X è allineato con la media del mercato. Black Forest Labs, con cui xAI ha collaborato l’anno scorso per lanciare la generazione di immagini su X, chiede circa 0,05 dollari per immagine. Ideogram, un altro popolare generatore di immagini AI, arriva a 0,08 dollari per le opzioni più costose.+

Alla ricerca di entrate (e investitori)

xAI sembra essere a caccia di fonti di guadagno per sostenere l’addestramento e lo sviluppo dei suoi modelli di punta, come Grok 3. Secondo i rumors, l’azienda ha già incontrato gli investitori per un potenziale round di finanziamento da 10 miliardi di dollari, che potrebbe portare la sua valutazione a 75 miliardi. Inoltre, ha appena acquisito la startup Hotshot specializzata nella generazione di video AI.