Xbox 360: lo store si appresta a chiudere

Come comunicato lo scorso anno da Microsoft, lo store digitale di Xbox 360 si appresta a chiudere in via definitiva il giorno 29 luglio 2024. Successivamente alla suddetta data, non sarà più possibile fare acquisti sullo store direttamente da Xbox 360, ma ciò non toglie che si potranno comunque acquistare i giochi retrocompatibili tramite gli store di Xbox One e Xbox Series X|S.

Xbox 360: lo store chiuderò il 29 luglio 2024

Microsoft consentirà di scaricare nuovamente i giochi già acquistati e cancellati. Gli utenti potranno sempre acquistare i giochi e DLC per Xbox 360 tramite sito Internet (ovvero mediante Xbox.com), Xbox One e Xbox Series X/S.

Non cambierà nulla, invece, per quel che concerne il multiplayer, pertanto si potrà ancora possibile giocare online con amici e familiari. Gli utenti potranno salvare giochi e progressi sul cloud e trasferirli su Xbox One e Xbox Series X/S. Infine sarà ancora possibile effettuare il download degli aggiornamenti.

È bene precisare il fatto che la chiusura dello store comporterà comunque la perdita dei giochi non retrocompatibili con le console di attuale e scorsa generazione e pubblicati soltanto in formato digitale, visto e considearnto che non potranno essere più acquistati. A tal riguardo, secondo un’indagine effettuata da VGC si tratterebbe di una lista abbastanza amplica che includerebbe oltre 220 giochi.

Da tenere altresì presente che a partire dal 29 luglio, il colosso di Redmond disattiverà anche l’app Film e TV sulla Xbox 360. I contenuti acquistati rimarranno nella raccolta, per cui gli utenti potranno riprodurli su PC con almeno Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S.