XChat di X con crittografia in stile Bitcoin, gli esperti sono scettici

Elon Musk ha annunciato che XChat sarà disponibile per tutti gli utenti entro questa settimana. Peccato che le sue spiegazioni sulla sicurezza non abbiano convinto gli esperti.

XChat arriva per tutti, ma la “crittografia stile Bitcoin” di Musk fa discutere

XChat promette messaggi che si autodistruggono, crittografia, condivisione di file e chiamate audio e video senza bisogno del numero di telefono, un po’ come Signal (e non è un caso), e funzionerà su tutte le piattaforme. Per ora la nuova funzione è ancora in beta limitata per alcuni utenti selezionati. Ma Musk assicura che il roll out globale dovrebbe completarsi questa settimana, a meno che non saltino fuori dei problemi.

La “crittografia stile Bitcoin” che non esiste

Ed è qui che arriva il bello. Musk ha spiegato che XChat usa una “crittografia stile Bitcoin” costruita su Rust con una “architettura completamente nuova“. Il problema? Bitcoin non è crittografato. Usa la crittografia a chiave pubblica e le firme digitali per la sicurezza, ma non è “crittografia stile Bitcoin”.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling. This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture. — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2025

Gli esperti di sicurezza si sono scatenati sui social, chiedendosi se Musk stia facendo solo marketing, se abbia frainteso il significato di encryption (cioè cifratura, il processo pratico di rendere un messaggio illeggibile a chi non ha la chiave), oppure se abbia semplicemente usato la parola sbagliata, forse intendendo dire “cryptography” (cioè crittografia).

Questa confusione non è proprio il massimo per un’app che vuole sfidare Signal. Se Musk descrive XChat come un servizio con “crittografia stile Bitcoin”, viene da chiedersi se davvero possa competere con i big della messaggistica sicura.

I problemi tecnici che non aiutano

Come se non bastasse, X ha avuto una settimana terribile dal punto di vista della stabilità. Diversi blackout hanno lasciato gli utenti senza timeline e senza accesso a varie funzioni, XChat incluso. Non proprio il momento ideale per lanciare una nuova funzione di messaggistica.

La scorsa settimana X aveva già annunciato di aver sospeso i DM crittografati, presumibilmente perché XChat avrebbe presto sostituito il vecchio sistema. Vedremo se le promesse di Musk si tradurranno in un prodotto davvero sicuro o se resteranno solo belle parole.