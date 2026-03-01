Xiaomi Watch 5: gesture EMC, Gemini e Wear OS 6

Insieme ai nuovi smartphone Xiaomi 17 e tablet Xiaomi Pad 8, il produttore cinese ha annunciato uno smartwatch di fascia alta al MWC 2026 di Barcellona. Lo Xiaomi Watch 5 è il primo modello del catalogo con Wear OS 6, Gemini e sensori EMG per le gesture senza toccare lo schermo. Può essere già acquistato in Italia.

Xiaomi Watch 5: specifiche e prezzo

Lo Xiaomi Watch 5 ha una cassa in acciaio inossidabile 316L, un vetro zaffiro su entrambi i lati e un cinturino in gomma fluorurata. Lo schermo AMOLED da 1,54 pollici ha una risoluzione di 480×480 pixel e luminosità massima di 1.500 nits. Dimensioni e peso sono 47x47x12,3 millimetri e 56 grammi (senza cinturino), rispettivamente. Due i colori: nero e verde ginepro.

Queste sono le altre specifiche: doppio processore Snapdragon W5 Gen 1 e BES2800, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, connettività W-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo e NFC, microfono, altoparlante e batteria da 390 mAh con ricarica magnetica e autonomia fino a 18 giorni.

Oltre ai tradizionali sensori (accelerometro, barometro, luce ambientale, bussola, giroscopio e PPG) che consentono di misurare diversi parametri relativi a salute e attività sportiva sono presenti sensori EMG (elettromiografici). Possono rilevare i segnali nervosi delle dita consentendo di eseguire varie gesture senza toccare lo schermo.

Premendo due volte pollice e indice si può ad esempio scattare una foto o sospendere la sveglia. Altre gesture sfruttano anche sensore PPG e accelerometro: schioccando le dita si avvia l’allenamento, scuotendo il polso due volte si aprono le mappe, ruotando due volte il polso si apre il wallet.

Il sistema operativo è Wear OS 6, quindi sono disponibili tutti i servizi di Google, tra cui Play Store, Maps, Wallet, Calendar e Gemini. Il prezzo dello smartwatch è 359,99 euro, ma attualmente si può acquistare a 299,99 euro sul sito Xiami e Amazon oppure presso Mediaworld e Unieuro.