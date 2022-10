Previsioni sul prezzo di XRP: dipenderà da SEC

Il prezzo di XRP potrebbe aumentare fino a raggiungere la soglia di 3,81 dollari entro la fine del 2025, ma a una condizione: Ripple dovrà vincere la causa contro SEC (Securities and Exchange Commission). È quanto svela il Ripple Price Predictions Report di Finder.com. Attualmente, il valore della crypto si aggira intorno a 0,50 dollari.

Cosa accadrebbe, invece, in caso di sconfitta? Nell’ipotesi di una débâcle legale, la quotazione potrebbe scendere fino a 0,24 dollari. Per formulare la previsione sono stati interpellati e intervistati 55 specialisti del settore. Di seguito il commento di uno di loro, Dion Guillaume, responsabile globale PR e comunicazioni di Gate.io.

Se otterranno il via libera, XRP potrebbe essere quotato su tutti gli exchange che lo avevano delistato in precedenza. In più, Ripple ricostruirebbe collaborazioni preziose come con MoneyGram, che farebbe miracoli alla sua valutazione.