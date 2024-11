YouTube Music Recap 2024 è disponibile, come accedere

Ci risiamo, è quel periodo dell’anno in cui i servizi di streaming musicale ci regalano un tuffo nel passato, facendoci rivivere le nostre abitudini di ascolto degli ultimi 12 mesi. YouTube Music non si fa attendere e ha reso disponibile il tanto atteso recap del 2024, per scoprire quali sono stati i propri artisti, brani e generi preferiti.

Come vedere il Recap di YouTube Music?

Per accedere al proprio YouTube Music Recap 2024, aprire l’app di YouTube o YouTube Music e tenere d’occhio il banner che invita a dare uno sguardo al riassunto personalizzato. Se per caso non si dovesse trovare, niente panico: basta accedere sul proprio profilo, selezionare “Il tuo riepilogo” e cliccare su “ottieni il tuo riepilogo”. E voilà, il gioco è fatto!

YouTube Music quest’anno ha voluto stupirci con un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva. Niente più immagini statiche come nelle scorse edizioni. Il recap del 2024 sfoggia delle bellissime carte animate che danzano al ritmo delle proprie canzoni preferite. Un po’ come la famosa funzione Wrapped di Spotify, ma con quel tocco in più che solo YouTube sa dare.

YouTube Music Recap 2024, tre nuove statistiche

Ma le sorprese non finiscono qui. YouTube Music ha pensato di regalarci tre nuove statistiche per capire meglio i gusti musicali. Per cominciare, si riceverà un riassunto personalizzato del proprio anno in musica: magari si scoprirà che il 2024 è stato un anno “malinconico” o “energico“.

E che dire della timeline che evidenzia i momenti clou dell’anno? Si potrebbe scoprire che “gennaio è stato il tuo mese top con Charli XCX” o che “marzo è stato all’insegna della felicità, almeno musicalmente parlando“. Insomma, un modo simpatico per rivivere i ricordi più belli dell’anno appena trascorso.

Ciliegina sulla torta, YouTube Music assegnerà un alter ego basato sui propri brani e artisti più ascoltati, come “L’anima della festa” o “Il romantico senza speranza“, ecc.

I podcast? Ci sono anche quelli!

E per gli amanti dei podcast, una bella novità. YouTube Music Recap 2024 includerà anche le proprie scelte in fatto di podcast.

Mentre YouTube Music ha già calato i suoi assi, i fan di Spotify e Apple Music sono ancora in trepidante attesa dei loro resoconti annuali. Ma non c’è da temere, manca poco!