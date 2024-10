YouTube Music, Speed Dial per riprodurre brani più ascoltati

Dopo oltre un anno di test, YouTube Music sta finalmente implementando su larga scala la nuova interfaccia utente che sostituisce la sezione “Riascolta” con la più intuitiva “Speed Dial“. Questa novità, inizialmente introdotta per un numero limitato di utenti, sta ora raggiungendo un pubblico più vasto, offrendo un accesso rapido ai brani e agli artisti più ascoltati direttamente dalla scheda “Home” dell’app.

YouTube Music sostituisce “Riascolta” con “Speed Dial”

Con l’arrivo della sezione “Speed Dial“, YouTube Music si propone di semplificare la vita degli appassionati di musica, rendendo più agevole l’accesso ai loro brani preferiti recenti. Basterà aprire l’app, toccare la scheda “Home” e immergersi in una selezione personalizzata dei contenuti più apprezzati. La nuova interfaccia utente si presenta non solo più funzionale, ma anche esteticamente gradevole, con una griglia 3×3 che racchiude nove brani, album, artisti o playlist in uno spazio simile a quello della precedente UI.

La sezione “Speed Dial” si sviluppa su tre pagine, ognuna delle quali ospita fino a 27 elementi, con dei pratici indicatori a punti che segnalano la posizione corrente. Rispetto al precedente carosello 10×2, che mostrava solo sei brani per schermata, la nuova disposizione risulta più efficiente e accattivante. Inoltre, i brani in riproduzione vengono messi in risalto da un elegante bordo bianco che circonda la grafica, un dettaglio che aggiunge un tocco di raffinatezza all’esperienza d’uso.

Altre novità in arrivo per gli utenti di YouTube Music

Oltre all’introduzione di “Speed Dial”, YouTube Music sta apportando ulteriori modifiche all’app per migliorarne la fruibilità. Il menu di overflow, ad esempio, si apre ora in una finestra fluttuante con angoli arrotondati, abbandonando la precedente interfaccia a larghezza dello schermo. Tra le altre novità, Ask Music, la radio alimentata dall’AI, e la possibilità di permettere agli utenti di caricare immagini personalizzate per le playlist, una funzione che potrebbe presto essere resa disponibile al pubblico.

Per godere appieno di queste migliorie, gli utenti di YouTube Music sono invitati a verificare di aver installato l’ultima versione dell’app sul proprio smartphone o tablet Android.