YouTube nega di nascondere il pulsante per saltare gli annunci

Recentemente, alcuni utenti di YouTube hanno espresso perplessità riguardo a potenziali modifiche nella visualizzazione del pulsante “Salta” durante la riproduzione dei video sulla piattaforma per saltare gli annunci. Diversi utenti su Reddit hanno notato la comparsa di strani rettangoli neri al posto del consueto conto alla rovescia su desktop e l’assenza del timer per saltare l’annuncio su dispositivi mobili.

La risposta di YouTube alle preoccupazioni degli utenti

In seguito a queste segnalazioni, un portavoce di YouTube, Oluwa Falodun, ha dichiarato a The Verge che la piattaforma non sta effettivamente nascondendo il pulsante per saltare gli annunci pubblicitari. Falodun ha precisato che, come sempre, il pulsante compare dopo 5 secondi dall’inizio della riproduzione degli spot. Tuttavia, ha confermato che YouTube sta apportando alcune modifiche alla presentazione degli annunci, con l’obiettivo di offrire agli spettatori un’esperienza più pulita e coinvolgente.

Le modifiche alla visualizzazione degli annunci su YouTube

Secondo quanto dichiarato da Falodun, YouTube sta riducendo gli elementi presenti nel player degli annunci per migliorare l’engagement degli utenti. Ciò potrebbe comportare la sostituzione del timer del conto alla rovescia con una barra di avanzamento nella parte inferiore dello schermo, sia su desktop che su dispositivi mobili. Queste modifiche, però, non implicano la rimozione del pulsante “Salta”, che continuerà ad essere disponibile, seppur presentato in modo diverso rispetto al passato.

Sempre più annunci e l’alternativa di YouTube Premium

Nonostante le rassicurazioni riguardo al mantenimento del pulsante per saltare le fastidiose pubblicità che interrompono la visualizzazione dei video, YouTube sta attivamente ampliando la presenza degli annunci sulla piattaforma. Ad esempio, la schermata di pausa è ora utilizzata per la visualizzazione di annunci e, nel corso dell’ultimo anno, l’azienda ha rimosso alcuni controlli sugli annunci per i creatori di contenuti.

Inoltre, YouTube ha adottato misure più severe contro l’uso di ad-blocker per evitare gli annunci. Per gli utenti che desiderano eliminare completamente gli annunci, l’alternativa proposta da YouTube è la sottoscrizione a pagamento di YouTube Premium, il cui prezzo, tuttavia, è in costante aumento.