YouTube: nuova opzione su Chrome ed Edge per salvare i frame

Per la gioia di tutti i più assidui utilizzatori di YouTube che sovente hanno bisogno di realizzare degli screenshot dei contenuti visualizzati sulla celebre piattaforma video di “big G”, su Google Chrome e Microsoft Edge è stata implementata una nuova e interessante funzione che permette di catturare i frame d’interesse con soli due clic del mouse.

YouTube: i frame si salvano con il clic destro del mouse

Andando più nello specifico, utilizzando i browser Chrome ed Edge, facendo clic destro con il mouse sul player di qualsiasi video su YouTube, è possibile selezionare una nuova opzione dal menu contestuale proposto, la quale permette di salvare il frame d’interesse sul computer, nella risoluzione originale e nel formato PNG.

L’integrazione è il risultato dei recenti aggiornamenti degli sviluppatori di Chromium. Per il momento, è tuttavia bene tenerlo presente, la feature non è ancora stata implementa nella versione stabile dei due browser ed è pertanto fruibile solo nella versione Canary.

Inoltre, gli sviluppatori di Chromium prevedono di introdurre un’altra funzione, che permetterà agli utenti di cercare fotogrammi video con un provider di ricerca specificato.

In tutti i casi, si tratta di sviluppi che garantiscono un notevole miglioramento nel modo in cui è possibile interagire con i contenuti video su piattaforme come YouTube, offrendo un maggior grado di flessibilità e del potenziale creativo nell’interazione con i video online.

Da tenere a mente che la funzione segue l’introduzione, avvenuta qualche tempo fa, dell’opzione per copiare i fotogrammi video, prima su Edge e poi su Chrome, ha detta di Google particolarmente utile per gli studenti, per permettere lodo di prendere appunti dai video delle lezioni in maniera più agevole.