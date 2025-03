YouTube su Opera e Firefox blocca i video se rileva ad blocker

Chi ha provato a guardare un video su YouTube con un ad blocker attivo, si sarà imbattuto nel famoso banner di avviso di Google. Quello che dice “Gli adblocker violano i Termini di Servizio di YouTube” e invita gentilmente a disabilitare il blocco degli annunci o a passare a YouTube Premium.

Questa storia va avanti da un pezzo. Già nel 2023 si sospettava che Google rallentasse di proposito YouTube su Firefox, ma Big G aveva negato tutto. Qualche mese dopo, nuovo episodio, anche se in quell’occasione il vero responsabile era AdBlock. Senza dimenticare il pulsante “salta annuncio” ben nascosto, che costringeva gli utenti a sorbirsi pubblicità di oltre 60 minuti non skippabili.

YouTube dichiara guerra agli ad blocker: video bloccati su Opera e Firefox

Ora, il famigerato banner è tornato a colpire, almeno sui browser Opera e Firefox. Non si sa se sia un problema limitato all’India o se riguardi altri Paesi, ma le lamentele non mancano, sia su Reddit (subreddit OperaGX e YouTube) che altrove.

In effetti, disabilitando l’ad blocker nativo di Opera, “Privacy Protection”, YouTube funziona regolarmente. Quindi, sembra proprio che sia quello il colpevole. Su Brave, invece, nessun problema. Basta assicurarsi che l’opzione “Block scripts” in Brave Shields sia disattivata, altrimenti il sito di YouTube non si carica correttamente e le miniature dei video appaiono come finestre bianche.

YouTube più lento su Chrome con Adblock attivo

Ci sono segnalazioni simili anche per Google Chrome, che negli ultimi giorni è insolitamente più lento durante la riproduzione dei video quando l’estensione uBlock Origin è attiva.