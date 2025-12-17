YouTube Playables Builder: crea giochi con l'AI

Era abbastanza scontato che saremmo arrivati al giorno in cui Google avrebbe reso disponibile uno strumento per creare giochi con l’AI: si chiama YouTube Playables Builder ed è ufficialmente entrato in fase beta. L’annuncio è giunto dal profilo ufficiale X della piattaforma.

Cos’è Playables Builder di YouTube

Al momento è il prototipo di una web app che fa leva sulle potenzialità di Gemini 3 per dar vita a un’esperienza videoludica completa, partendo da una semplice descrizione (prompt) e non richiedendo alcuna abilità nello sviluppo. Il video qui sotto mostra alcuni primi esempi di quanto ottenuto dai creatori già coinvolti nell’iniziativa.

L’intenzione sembra essere quella di associare al progetto il concetto di community. Playables Builder è uno strumento pensato per chi gestisce un canale su YouTube e vuol sperimentare un nuovo modo per fidelizzare gli spettatori e gli iscritti, proponendo loro giochi personalizzati in base ai temi trattati, agli argomenti di maggior interesse e così via.

Va chiarito: non serve a creare titoli AAA, piuttosto minigiochi da eseguire direttamente all’interno del browser o dell’applicazione. Come anticipato in apertura al momento si trova in fase beta, con la possibilità di inviare una richiesta per l’adesione.

Sono questi i tre passi da seguire per dar vita al proprio Playable, stando a quanto si legge sul sito ufficiale (link a fondo articolo).

Scrivi un breve testo di descrizione per il gioco; carica un’immagine per l’ispirazione; carica un concept video.

L’ultimo passaggio in particolare serve a definire le dinamiche di gameplay. Non fatichiamo a immaginare che molti sceglieranno di caricare le clip di titoli esistenti. Assisteremo anche in questo ambito a qualcosa di simile a quanto già avvenuto in territorio musicale?

Playbles, lo ricordiamo, è la sezione di YouTube lanciata negli anni scorsi con decine di giochi eseguibili direttamente su YouTube. È accessibile anche senza abbonamento premium, ma non ancora dall’Italia.