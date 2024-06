YouTube: sempre più integrazione con i podcast

Nelle scorse ore, Google ha cominciato a introdurre la sezione dedicata ai podcast nell’app ufficiale di YouTube per device Android e iOS/iPadOS e sul sito Web.

YouTube: novità per i podcast

Andando più nello specifico, nel caso delle app, la nuova sezione compare nell’area “Tu”, mentre sul sito Web si trova in una sezione dedicata annessa al menu laterale di sinistra in corrispondenza, anche in tal caso, della dicitura “Tu”, insieme a playlist, film, cronologia ecc.

Una volta avuto accesso all’area dedicata ai podcast, sia su mobile che su computer, vengono proposti una serie di caroselli e sezioni con i nuovi episodi degli show a cui si è iscritti o che si guardano con maggiore frequenza.

Da precisare che non si tratta della stessa pagina che si trova nella sezione Esplora, dove figurano le categorie Musica, Film, Live, Giochi e Notizie.

Stando a quanto emerso, la distribuzione della funzionalità è in corso già da qualche giorno, ma considerando che non risulta ancora accessibile da parte di tutti è probabile che, così come spesso accade in concomitanza del rilascio di nuove feature, Google abbia optato per un rilascio graduale, motivo per cui potrebbe essere visibile da parte di tutti entro qualche settimana.

Nel mentre, Google Podcast si appresta a scomparire definitivamente. In Italia, ha smesso di funzionare definitivamente il 24 giugno, mentre già dal 2 aprile scorso non era più disponibile negli Stati Uniti. Ad ogni modo, il tool di migrazione ad altre piattaforme continuerò ad essere attivo sino alla fine del prossimo mese.