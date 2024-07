YouTube porta Tomorrowland 2024 in live streaming

Il leggendario festival di musica elettronica Tomorrowland è pronto a infuocare il mondo ancora una volta durante gli ultimi due fine settimana di luglio (dal 19 al 21 e dal 26 al 28 luglio).

Mentre chi è riuscito ad accaparrarsi i biglietti si godrà l’atmosfera elettrizzante dei 15 palchi del festival in Belgio, YouTube non si è dimenticato di noi… La piattaforma, infatti, sta organizzando una festa virtuale per il resto del mondo, trasmettendo in live-streaming alcune delle più importanti performance sul canale YouTube dedicato all’evento.

Tomorrowland 2024 in live streaming su YouTube

Tomorrowland vanta un programma eccezionale, con artisti di fama mondiale come Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, James Hype, Swedish House Mafia, Boris Brejcha, Tiesto e David Guetta, solo per citarne alcuni. Questi talentuosi musicisti si esibiranno nel corso di entrambi i fine settimana, offrendo performance indimenticabili.

YouTube trasmetterà in diretta alcune delle esibizioni più importanti sul canale ufficiale di Tomorrowland, permettendo ai fan di tutto il mondo di immergersi nell’atmosfera del festival. Quattro dirette streaming simultanee porteranno gli spettatori nel cuore dell’azione, con il Main Stage che trasmetterà ininterrottamente, mostrando sia i set dal vivo che i momenti salienti del festival.

Contenuti esclusivi e dietro le quinte

Oltre alle dirette streaming, YouTube offrirà anche contenuti esclusivi per arricchire l’esperienza degli spettatori. Attraverso YouTube Shorts verranno pubblicati video brevi per dare un assaggio dell’atmosfera elettrica del Main Stage. Il Freedom Stage avrà invece il suo canale dedicato con trasmissione 24/7, per non perdersi neanche un minuto della line-up.

Lo studio One World Radio di Tomorrowland sarà il pass per il backstage, con interviste esclusive agli artisti e set audio dal vivo. Sarà come essere lì, senza dover affrontare la folla e le bevande costose.

Rivivere la magia dopo il Festival

Dopo la conclusione di Tomorrowland, l’intero set di ogni artista sarà caricato sul canale YouTube del festival il 29 luglio, permettendo ai fan di rivivere i momenti migliori o di recuperare le esibizioni perse. Inoltre, saranno disponibili highlights, interviste e contenuti su backstage, offrendo uno sguardo completo sull’esperienza del festival.