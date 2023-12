YouTube: visualizzazioni e Mi piace in real time

Su YouTube potrebbe ben presto venire implementata una nuova funzionalità, attualmente in fase di test, ma decisamente molto interessante: la possibilità di tenere traccia di visualizzazioni e Mi piace direttamente in tempo reale.

YouTube: visualizzazioni e like in tempo reale

Le informazioni di cui sopra vengono proposte tramite un’animazione dinamica, al momento visibile solo a un ristretto numero di utenti, la quale viene abilitata pure alla riapertura di YouTube e che risulta essere funzionante anche quando il video viene messo in pausa.

Chiaramente, essendo una feature ancora in fase sperimentale non è dato sapere se e quando verrà effettivamente aggiunta a pianta stabile, tutto dipenderà da come gli utenti reagiranno alla cosa (e non è da dare per scontato il fatto che reagiscano bene), come di consueto in queste circostanze. Nel caso in cui la funzione dovesse ricevere dei feedback negativi non sarà ovviamente aggiunta ufficialmente a YouTube.

Da tenere presente che la funzionalità era stata già accennata a ottobre scorso, in un post condiviso da YouTube in cui venivano annunciate tutta una serie di novità che sarebbero state implementate sulla piattaforma, tra cui un migliore controllo sui device mobile, anteprime video più grandi e la possibilità di accelerare più facilmente la velocità di riproduzione dei filmati fino a 2x.

Inoltre, una prima segnalazione di questa funzionalità da parte degli utenti risale a diverse settimane addietro, quando un utente su Reddit ne aveva parlato dicendosi anche “infastidito” dall’animazione che avrebbe voluto disattivare, senza però riuscire a trovare il modo per farlo.