L'exchange crypto Zipmex ha sospeso i prelievi

La piattaforma Zipmex, attiva sul fronte del trading crypto e particolarmente nota in Asia, ha sospeso i prelievi. La comunicazione è stata diramata nel pomeriggio, attraverso un post condiviso su Twitter dal profilo ufficiale. Considerando come la decisione risulti in linea con quella presa nelle scorse settimane da Celsius, di lì a poco fallita, la prospettiva è tutt’altro che rassicurante.

Zipmex ha sospeso i prelievi: cosa sta accadendo?

Fondato nel 2018 e con sede a Singapore, l’exchange ha fino a oggi operato nei territori di Thailandia, Indonesia, Singapore e Australia. Lo scorso anno ha ottenuto un finanziamento dal valore pari a 41 milioni di dollari grazie a una cordata guidata da Bank of Ayudhya, uno dei più importanti istituti thailandesi. All’inizio del mese scorso ha ricevuto anche un investimento da Coinbase, che per un periodo ne aveva valutata l’acquisizione.

A causa di una combinazione di circostanze al di fuori del nostro controllo, comprese le condizioni di volatilità del mercato e le conseguenti difficoltà finanziarie dei nostri principali partner commerciali, per mantenere l’integrità della nostra piattaforma mettiamo in pausa i prelievi fino a nuovo avviso.

Due to a combination of circumstances beyond our control including volatile market conditions, and the resulting financial difficulties of our key business partners, to maintain the integrity of our platform, we would be pausing withdrawals until further notice. — ZIPMEX (@zipmex) July 20, 2022

Come riportato da alcune segnalazioni sui social, gli investitori che hanno scelto la piattaforma per il trading di criptovalute stanno ricevendo un messaggio in cui sono riportati ulteriori dettagli. Lo riportiamo di seguito in forma tradotta e integrale.

Caro ***! A causa di una combinazione di circostanze al di fuori del nostro controllo, comprese le condizioni di volatilità del mercato, una serie di eventi “black swan” nell’industria e le conseguenti difficoltà finanziarie dei nostri principali partner commerciali, abbiamo deciso che per mantenere l’integrità della nostra piattaforma mettiamo in pausa i prelievi fino a nuovo avviso. Nel frattempo, ci scusiamo e apprezziamo la tua pazienza. In Zipmex, la sicurezza dei nostri clienti è la nostra priorità numero uno. Per questo ci sforziamo di fornire la più sicura piattaforma possibile. Per ulteriori informazioni, per favore mettiti in contatto con il nostro team addetto al supporto clienti in live chat, disponibile 24/7.

Gli eventi “black swan” sono gli accadimenti imprevisti, secondo la teoria del cigno nero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.