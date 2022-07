Crypto e affiliazioni: Coinbase lascia, Binance raddoppia

Se c’è una realtà che più di altre si trova nella posizione migliore per uscire a testa alta dal cosiddetto Crypto Winter, quella è Binance. Lo testimoniano i punti di market share strappati alla concorrenza nell’ultimo periodo e l’iniziativa messa in campo oggi: l’avvio di un programma di affiliazione curato negli Stati Uniti dalla sussidiaria Binance.US. La tempistica non sembra affatto casuale, proprio nei giorni scorsi il rivale Coinbase ha avviato le procedure per sospenderlo. Lo stesso ambito, quello delle criptovalute, osservato però da due prospettive completamente differenti.

L’obiettivo è coinvolgere influencer, imprenditori ed editori nella promozione della piattaforma, riconoscendo loro una commissione per ogni nuovo iscritto e per le transazioni generate entro i primi sei mesi dalla creazione dell’account. Tutti i dettagli sono consultabili sulle pagine del sito ufficiale.

Introducing the #BinanceUS Affiliate Program! Share https://t.co/AZwoBOgsqS with your network to get up to $1,000 for every referral.

Apply Now: https://t.co/dj6PFQLRwx pic.twitter.com/gXDesy5C7i

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) July 19, 2022