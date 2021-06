Zoom arriva sui Chromebook con la PWA ufficiale per Chrome OS

I dispositivi della linea Chromebook sono usciti a testa alta, in termini di vendite, dall'ultimo anomalo anno che ha visto innescarsi nuove dinamiche all'interno del mercato PC. A spingere gli acquisti sono state anzitutto le esigenze insorte con l'adozione di smart working, didattica online e comunicazione da remoto. Paradossalmente, fino ad oggi uno dei servizi più noti di questa categoria non è stato reso accessibile nella sua forma completa attraverso la piattaforma Chrome OS: stiamo parlando di Zoom.

La PWA ufficiale di Zoom per Chrome OS

Il rimedio è però dietro l'angolo, come annunciato nel fine settimana dalla software house, pronta a portare la Progressive Web App dedicata sul Play Store di Google colmando così la lacuna. Sarà a disposizione per il download a partire dalla giornata di domani, martedì 29 giugno.

Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nuova Progressive Web App di Zoom per Chrome OS! Questo migliorerà l'esperienza offerta da Zoom agli utenti Chromebook e concederà loro la possibilità di accesso a molte più funzionalità sui dispositivi con il sistema operativo di Google.

Doveroso sottolineare come in passato fosse già possibile connettersi a Zoom dal proprio Chromebook e partecipare a videochiamate o riunioni da remoto, ma con una qualità dell'esperienza non all'altezza di quanto avviene su computer Windows, macOS, Linux o dispositivi mobile e rinunciando ad alcune funzionalità molto utili come le Breakout Room per creare sottogruppi di lavoro.

Senza troppo clamore, il team di sviluppo nei giorni scorsi una versione Windows ottimizzata per processori con architettura ARM, priva però di una caratteristica come la possibilità di rimpiazzare ciò che si trova alle spalle dell'utente con uno sfondo virtuale.