5 motivi per cui usare Gemini al posto di ChatGPT

Poco tempo dopo il lancio pubblico, ChatGPT è diventato il chatbot preferito di molti. Le sue capacità avevano impressionato mezzo mondo, nonostante le frequenti allucinazioni dei modelli iniziali. Per non parlare del generatore di immagini DALL-E. Ma in pochi anni, le cose sono cambiate e Gemini, il chatbot di Big G, ha accorciato enormemente le distanze, tanto da superare il suo rivale.

Su più fronti, Gemini ha una marcia in più. Un’ampia finestra di contesto, un’integrazione perfetta con Google Workspace, e chicche come NotebookLM Plus e Gemini Canvas.

5 vantaggi di Gemini rispetto a ChatGPT

1. Finestra di contesto più ampia rispetto a ChatGPT

Grazie alla sua finestra di contesto più estesa, Gemini è più “intelligente”. Tra l’altro Google ha appena annunciato il lancio di Gemini 2.5, definendolo il modello più avanzato di sempre. E i numeri parlano chiaro: si piazza al primo posto su LMArena con un vantaggio netto di 39 punti ELO, un distacco impressionante rispetto alla concorrenza di OpenAI, Anthropic, xAI e DeepSeek. Rispetto alle versioni precedenti, infatti, dovrebbe fornire meno risposte imprecise o casuali, grazie a un metodo di ragionamento più simile a quello umano.

Attualmente, Gemini 1.5 Pro vanta una finestra di contesto da 2 milioni di token, con l’obiettivo di arrivare fino a 3 milioni. Un enorme passo avanti rispetto al limite di 128.000 token di ChatGPT Plus.

In sostanza, più ampia è la finestra di contesto, maggiore è la capacità del modello di elaborare prompt complessi, generando output più coerenti, pertinenti e utili. Gemini Advanced può elaborare e ricordare circa 3.000 pagine di testo in una singola conversazione, mentre ChatGPT Plus ne gestisce molto meno. Chiaramente, la dimensione della finestra di contesto di Gemini varia in base al modello utilizzato. Ad esempio, Gemini 1.0 flash ha una finestra di contesto da 1 milione di token.

Come si traduce tutto questo in termini pratici? In una migliore comprensione dei prompt complessi, una maggiore coerenza nelle risposte e un’elaborazione più efficace di testi lunghi.

2. Integrazione con Google Workspace

Sia Gemini Advanced di Google che ChatGPT Plus di OpenAI stanno integrando l’AI nei principali ambienti di lavoro, ma con approcci diversi. Big G ha scelto un’integrazione profonda e nativa di Gemini all’interno della sua suite Workspace, che comprende Gmail, Documenti, Presentazioni, Fogli e Calendario. ChatGPT è stato adottato da Microsoft, che lo ha integrato nei prodotti Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook, Teams, ecc.) attraverso Copilot AI. Ma questa integrazione a volte sembra più un’aggiunta a posteriori che un elemento nativo del sistema. L’approccio di Google quindi è più armonioso.

Ad esempio, Copilot può riassumere un documento Word, ma Gemini può estrarre il contesto da un’email o una presentazione per personalizzare i suoi riassunti. Questa profonda integrazione in Workspace migliora l’esperienza dell’utente.

3. NotebookLM Plus per creare podcast su tutto

NotebookLM è una vera genialata, bisogna darne atto a Google. Trasforma enormi quantità di informazioni in contenuti audio facilmente fruibili. Offre già molto per chi ne fa un uso occasionale, ma NotebookLM Plus (la versione a pagamento) elimina i limiti sull’aggregazione dei dati, la ricerca e l’output, rendendolo uno strumento potente per chi lavora con grandi volumi di informazioni..

Con NotebookLM si possono generare podcast praticamente su qualsiasi argomento, dalle notizie ai resoconti dettagliati sulle spese mensili, così si può fare molto di più perché non si deve fissare uno schermo per leggere. Inoltre, la capacità di personalizzare lo stile delle risposte dell’AI e gli strumenti avanzati di collaborazione migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso.

Ma come si fa a generare un podcast a più voci da un libro, un sito web o un video di YouTube? Semplicissimo! Basta inserire i documenti nelle fonti di NotebookLM, avviare la funzionalità “Conversazione di approfondimento” e cliccare su “Personalizza”. Dopodiché bisogna inserire un prompt come: “Il podcast deve essere in lingua italiana. Evita di inserire parole straniere”. E poi cliccare su “Genera” per creare il file audio.

4. Comprensione multimodale

La capacità di Gemini di analizzare direttamente le immagini è incredibilmente utile per tutto, dall’identificazione delle piante in giardino alla lettura del testo in una fotografia. Gemini è stato progettato con un focus specifico sull’elaborazione multimodale, il che significa che è in grado di comprendere e combinare informazioni provenienti da testo, immagini e video in modo fluido e naturale.

Anche ChatGPT sta migliorando nelle sue capacità multimodali, ma l’architettura di Gemini è stata costruita sin dall’inizio per gestire in modo nativo questo tipo di input diversificati.

5. Generazione di immagini

OpenAI ha appena integrato in ChatGPT un nuovo generatore di immagini che promette scintille. Gli utenti ne sono rimasti talmente entusiasti (pensiamo al boom di meme in stile Ghibli), da costringere l’azienda a limitare temporaneamente la generazione di immagini per gestire meglio il carico di richieste… Senza contare che questo upgrade riguarda solo gli utenti a pagamento.

Nonostante le aspettative elevate, i risultati non sono sempre stati all’altezza. Il nuovo modello prometteva immagini più realistiche e dettagliate anche da prompt semplici, ma in molti casi la qualità è risultata altalenante, con risultati poco coerenti. In confronto, la generazione di immagini nativa di Gemini 2.0 Flash Experimental sembra nettamente superiore.

Bonus: maggiore integrazione con Google Search

Essendo un prodotto Google, Gemini è profondamente integrato con la ricerca di Google, e questo si traduce in un accesso più rapido ed efficace alle informazioni aggiornate. Questa integrazione fa davvero la differenza quando si lavora a progetti che richiedono dati in tempo reale. In molti casi, Gemini riesce a recuperare e sintetizzare rapidamente informazioni dal web, offrendo risposte più aggiornate e dettagliate rispetto ad altri chatbot.

Gemini Vs ChatGPT, qual è la soluzione migliore?

Sia ChatGPT che Gemini sono dotati di potenti capacità di intelligenza artificiale e possono accedere a informazioni aggiornate per fornire risposte pertinenti. Tuttavia, Gemini si distingue per la sua avanzata capacità di comprendere e generare contenuti multimodali. Quindi può elaborare simultaneamente testo, immagini, audio e video in modo più fluido e naturale. Inoltre, la sua profonda integrazione con l’ecosistema Google lo rende estremamente versatile.