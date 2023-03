50 criptovalute e piani di risparmio gratuiti con Trade Republic

Scegliendo Trade Republic i tuoi investimenti acquistano valore. Grazie a questo exchange hai a disposizione 50 criptovalute, pronte subito all’acquisto. Inoltre, potrai gestire i tuoi risparmi attraverso i 4.600 piani di risparmio gratuiti. Apri subito un conto gratis su questa piattaforma.

Avrai anche la possibilità di diversificare il tuo trading grazie alle 10.100 azioni ed ETF disponibili. In aggiunta hai anche a disposizione Derivati partner premium Société Générale. Insomma, hai tutto ciò che serve per una gestione facile, immediata e sicura delle tue somme.

Infatti, Trade Republic non solo è la più grande piattaforma di risparmio in Europa, ma è un istituto finanziario regolamentato in Germania da BaFin. Praticamente i tuoi depositi sono garantiti fino a 100.000 euro. Un ottimo biglietto da visita visto che oggi bisogna fare molta attenzione a chi affidare il proprio denaro, soprattutto quando si parla di criptovalute.

Criptovalute, Azioni, ETF e Derivati: tutto in un’unica soluzione, Trade Republic

Perché impegnarsi con più exchange quando Trade Republic ti offre tutto in un’unica soluzione. Apri il tuo conto gratuito e acquista più di 50 criptovalute, custodite e protette centralmente. Tramite un’unica app hai la panoramica completa del tuo portafoglio.

I tuoi asset digitali acquistati vengono custoditi in cold wallet non collegati alla rete. Perciò puoi dormire sonni tranquilli perché sono sicuri e protetti. Puoi acquistare, detenere o vendere tutte le crypto disponibili come Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano e molte altre ancora.

Negoziabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sei tu a decidere quando effettuare le tue operazioni. In questo modo potrai approfittare del momento favorevole in completa autonomia e in totale portabilità grazie all’applicazione disponibile per tutti i dispositivi e anche su web.

Nessun costo d’ordine sulle negoziazioni e scegli tu l’importo da investire. Puoi iniziare spendendo anche solo 1 euro. Fai tap su una delle criptovalute che vuoi acquistare, scegli la quantità e conferma il tuo ordine. Tutto questo è Trade Republic che ti permette di ottenere il 2% di interesse annuo sulle somme non investite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.