7 prompt di ChatGPT per trovare il lavoro dei propri sogni

Trovare un nuovo impiego può essere scoraggiante. Dopo aver inviato decine di curriculum senza ottenere alcuna risposta, o peggio ancora, ricevendo un rifiuto dopo l’altro, è facile sentirsi persi. Ma non bisogna disperare. Esiste un alleato insospettato che può aiutare a dare una svolta alla propria carriera: ChatGPT.

In un mercato del lavoro sempre più agguerrito, la capacità di sapersi adattare conta più di tutto. E il chatbot di OpenAI può trasformarsi nel miglior compagno di avventure nella caccia al lavoro ideale. Come sostengono oramai in molti, non sarà l’AI a portarci via il lavoro, ma chi sa usare l’AI… ergo?

Trovare lavoro con l’aiuto di ChatGPT: 7 prompt per sfruttarlo al massimo

1. Ottenere consigli di lavoro personalizzati

Per ottenere suggerimenti mirati, basta dare a ChatGPT un quadro dettagliato delle proprie skill, esperienze e passioni. Il chatbot proporrà ruoli cuciti su misura, scovando anche posizioni interessanti, che magari non si sarebbero considerate.

Si può copiare e incollare manualmente il CV nella chat oppure allegarlo. Un consiglio: è meglio eliminare i dati sensibili come numero di telefono e email, ma vanno incluse tutte le proprie esperienze, mansioni e durata di ogni impiego. Si possono aggiungere anche quei lavoretti o hobby che di solito si omettono dal curriculum, come il volontariato al canile, il teatro o suonare in una band indie rock. Come si dice, tutto fa brodo.

Questa è anche l’occasione per svelare a ChatGPT dettagli che si eviterebbero come la peste in un colloquio, come il terrore di parlare in pubblico o l’ansia di non essere mai all’altezza. La cosa bella è che il chatbot di OpenAI non ci giudica per le nostre stranezze (ancora per il momento). Più informazioni si forniscono, meglio saprà scovare il lavoro perfetto.

Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT: “Ho cinque anni di esperienza nel digital marketing, con particolare attenzione alle strategie per i social media. Quali ruoli dovrei considerare?”

ChatGPT potrebbe suggerire alcuni ruoli scontati come Digital Marketing Manager e Social Media Manager. Ma anche consigliare di passare alla consulenza, un ambito decisamente meno ovvio.

2. Identificare le competenze da acquisire

Si vorrebbe cambiare settore ma il timore è di non avere le skill giuste? Niente panico: ChatGPT può aiutare a individuare le proprie lacune e suggerire corsi o tutorial per colmarle, spesso low cost o addirittura gratis.

Mettiamo che si voglia passare da un ruolo commerciale a quello di business analyst. Dopo aver snocciolato a ChatGPT le proprie esperienze e competenze, si può chiedere quali abilità si dovrebbero sviluppare per fare il grande salto e dove si potrebbero apprendere. L’AI indicherà non solo le skill mancanti, ma anche corsi per acquisirle e aumentare le chance di essere assunti.

E se si è a corto di budget per la formazione? Non è il caso di farsi prendere dallo sconforto: ChatGPT ha in serbo un mare di risorse low cost o gratuite. Dai tutorial di YouTube alle lezioni aperte su piattaforme come Coursera, esistono mille modi per sviluppare nuove competenze senza svenarsi.

Ecco il Prompt di esempio: “Quali competenze devo sviluppare per passare da un ruolo di vendita a una posizione di business analyst e dove posso impararle?”

3. Restare aggiornati sulle ultime tendenze

Restare al passo con le novità del proprio settore è cruciale, soprattutto se si sta valutando un cambio di rotta. ChatGPT può riassumere i trend più recenti. Il figurone ai colloqui è assicurato.

Grazie alla sua capacità di cercare info sul web in tempo reale, è possibile personalizzare le richieste per coprire tutti gli aspetti di proprio interesse. Se per esempio si è appassionati di digital marketing, ChatGPT può fare una panoramica sulle nuove piattaforme social come Bluesky o le strategie migliori per attirare nuovi clienti nel 2025. Il bello di ChatGPT è che pesca da una marea di fonti, offrendo tutto ciò che serve in un colpo solo. Naturalmente, è possibile anche chiedere di sintetizzare i contenuti in punti chiave.

4. Scoprire di più sui potenziali datori di lavoro

Magari si adocchia un’azienda interessante? Basta chiedere a ChatGPT informazioni sulla sua cultura, i suoi valori e le ultime novità. In questo modo non ci si fa trovare impreparati e si dimostra il proprio interesse. Il segreto è distinguersi dalla massa.

Prompt: “Parlami della cultura aziendale e delle recenti novità di [nome azienda].”

5. Creare CV e lettera di presentazione su misura

ChatGPT può aiutare a scrivere il CV e la lettera di presentazione. Basta copiare e incollare l’offerta di lavoro nella chat e chiedere all’AI di mettere in risalto le proprie esperienze e competenze più pertinenti. Un modo infallibile per spiccare tra i candidati!

Certo, chi fa lo store manager e ambisce a un posto alla NASA, forse dovrebbe rivedere i suoi piani… Adattare il curriculum a un ruolo in linea con il proprio background è senza dubbio una mossa azzeccata. Il chatbot di OpenAI può aiutare a dimostrare di essere la persona giusta per quella posizione, facendo risaltare i propri punti di forza.

Prompt: “Ecco la descrizione di un’offerta di lavoro come content strategist: [incollare la job description]. Come dovrei adattare il mio curriculum e la mia lettera di presentazione per questo ruolo?”

6. Prepararsi al meglio per i colloqui

Una volta ottenuto un colloquio grazie al proprio CV stellare, è il momento di allenarsi con ChatGPT. Bisogna giocare d’astuzia e anticipare le domande che il recruiter potrebbe fare per non restare spiazzati. La cosa migliore è simulare il colloquio chattando con ChatGPT. Il chatbot può impersonare un recruiter e formulare domande specifiche in base al ruolo desiderato. Può anche fornire consigli su come migliorare le risposte e gestire le domande a trabocchetto (es. Che opinione hai della tua azienda? o Che rapporto ha con il fallimento?).

Prompt: “Quali sono le domande più frequenti in un colloquio per il ruolo di project manager e come dovrei rispondere?”

7. Imparare strategie di networking efficaci

Spesso trovare il lavoro giusto è tutta una questione di contatti. Ma se la propria rete è un po’ scarna, niente paura: ChatGPT può aiutare anche a fare networking. Può suggerire come approcciare i professionisti del proprio settore e come scrivere messaggi accattivanti. Si può persino “presentare” a ChatGPT una persona che si vorrebbe contattare, condividendo il suo profilo LinkedIn e chiedendo all’AI di comporre una nota per rompere il ghiaccio.

Prompt: “Come posso fare networking in modo efficace nel settore tech per scoprire opportunità lavorative?“