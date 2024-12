9 trucchi di ChatGPT che ti possono semplificare la vita

ChatGPT sta già facendo scintille nel mondo. C’è chi lo utilizza per scrivere eBook e libri da vendere su Amazon, influencer e Content Creator che lo sfruttano per creare post virali sui social media e addirittura studenti che lo usano per superare brillantemente gli esami.

9 usi geniali di ChatGPT nella vita quotidiana

Ecco 9 modi incredibili in cui ChatGPT può semplificare la vita. Spoiler: le possibilità sono infinite.

1. Riassumere contenuti lunghissimi in pochi secondi

Quante volte capita di aprire un articolo interessante e poi di chiuderlo subito perché era troppo lungo. Beh, con ChatGPT questo non succederà più. Basta fare copia-incolla del link e chiedergli di riassumere il succo in un paio di frasi. E voilà, il gioco è fatto! Si può risparmiare un sacco di tempo, soprattutto con post infiniti o linee guida di Google.

Per avere una sintesi, stessa procedura: incollare il link, aggiungere il titolo per precisione e in un attimo si avrà il riassunto, senza perdere ore. Il chatbot di OpenAI può condensare centinaia di pagine in pochi secondi.

2. Imparare qualsiasi cosa più velocemente

Si vuole imparare a suonare la chitarra? Usare Photoshop come un pro? Parlare una nuova lingua? ChatGPT può fornire guide dettagliate passo passo su praticamente qualsiasi cosa.

Se ad esempio, si chiede come suonare il pianoforte, ChatGPT può spiegare dove si trova il Do centrale sulla tastiera del piano, come mettere le dita, ecc. Si può sfruttare anche per prendere confidenza con un nuovo software o rispolverare una lingua arrugginita, completamente gratis. Ma quante cose si potrebbero imparare con un tutor personale sempre a disposizione?…

3. Ricevere supporto per i compiti a casa

Problemi con la matematica? Progetti scolastici complicati? Niente paura, c’è ChatGPT! Basterà scrivere qual è il dilemma e lui lo risolverà in un batter d’occhio, spiegando ogni singolo passaggio. Si può chiedere persino di correggere gli esercizi. Ma dove era quando andavamo a scuola noi?

4. Rimettersi in forma

Ci si vuole rimettere in forma ma non si sa da dove cominciare? ChatGPT può essere il proprio personal trainer virtuale. Si possono chiedere schede di allenamento, piani alimentari con le calorie già calcolate e, se manca qualche ingrediente per cena, può suggerire ricette gustose con quello che si ha in frigo. Che si voglia metter su massa muscolare, perdere qualche chilo o semplicemente mangiare più sano, i consigli di ChatGPT sono sorprendentemente azzeccati. Per chi è come San Tommaso, provare per credere.

5. Far decollare un sito web con la SEO

Se l’obiettivo è scalare le SERP, ChatGPT ha molti assi nella manica. Può suggerire parole chiave pertinenti, come ottimizzare i contenuti e può spiegare persino come ottenere backlink di qualità. Insomma, ha tutte le soluzioni SEO di cui si ha bisogno per far decollare il proprio sito web.

6. Scrivere come un professionista

Una delle caratteristiche più incredibili di ChatGPT è la capacità di analizzare e imitare il proprio stile di scrittura. Si può incollare qualcosa che si è scritto, e il chatbot studierà il tono, il modo di formulare le frasi e persino la verve comica (se è nelle proprie corde). Poi, utilizzerà tutte queste informazioni per scrivere esattamente come noi. Il risultato sarà talmente fedele al proprio stile che nessuno si accorgerà di nulla. È come avere un ghostwriter personale sempre a portata di mano.

7. Ricevere consigli su qualsiasi cosa

Che si tratti di affrontare una situazione spinosa con il capo o di gestire un coinquilino che va in prestito con il proprio barattolo della Nutella, ChatGPT ha sempre il consiglio giusto. I suoi suggerimenti sono equilibrati, sensati e a volte incredibilmente perspicaci. Altro che cercare su Google “come fare colpo sui suoceri“, ora basta chiedere direttamente a lui!

8. Decifrare immagini e grafici complessi

Capita spesso di imbattersi in diagrammi incomprensibili o immagini piene di dettagli che non si riesce a decifrare? Anche in questo caso, ChatGPT può essere utile. Basta mandargli il link dell’immagine e lui spiegherà per filo e per segno cosa rappresenta. Certo, a volte può servire un secondo tentativo, ma è comunque incredibile la sua capacità di descrivere elementi visivi complessi.

9. Organizza una vacanza, una serata cinema o qualunque altra cosa

Organizzare una vacanza non è mai stato così facile. ChatGPT può stilare per noi un itinerario giorno per giorno, consigliare il film perfetto per una serata cinema e persino “tradurre” documenti legali incomprensibili in un linguaggio umano.

Bonus: creare contenuti su richiesta

Che dire della creazione di contenuti? Le possibilità sono praticamente illimitate. Se si ha bisogno di aiuto per scrivere una canzone, inventare una caption per Instagram o scrivere una lettera di presentazione, ChatGPT può sfornare contenuti originali in un attimo. Si può usare anche per scrivere un discorso e persino il Curriculum Vitae.

Come ottenere il massimo da ChatGPT

ChatGPT è uno strumento molto potente, a patto però di saperlo prendere per il verso giusto. Ecco un paio di consigli per ottenere risposte migliori:

Bisogna trattarlo come una persona reale : più specifica è la domanda, più dettagliata sarà la sua risposta. Richieste superficiali porteranno a risposte altrettanto vaghe;

: più specifica è la domanda, più dettagliata sarà la sua risposta. Richieste superficiali porteranno a risposte altrettanto vaghe; Quando commette un errore è fondamentale correggerlo : ChatGPT impara dalle interazioni. Più gli si forniscono feedback positivi e negativi, più diventerà bravo nel tempo. Prendersi la briga di guidarlo nella direzione giusta ripagherà in termini di qualità delle sue risposte future;

: ChatGPT impara dalle interazioni. Più gli si forniscono feedback positivi e negativi, più diventerà bravo nel tempo. Prendersi la briga di guidarlo nella direzione giusta ripagherà in termini di qualità delle sue risposte future; Assegnare diverse personalità con tratti unici e diversi stili comunicativi: può essere un ottimo modo per ottenere varietà nelle sue risposte. Ogni personalità aggiunge sfumature diverse.

ChatGPT: l’assistente personale di domani?

ChatGPT è una miniera d’oro per chiunque voglia creare contenuti, imparare cose nuove, ricevere consigli e in generale semplificarsi la vita. E siamo solo all’inizio: l’intelligenza artificiale non farà che migliorare. Quindi il consiglio è di metterlo alla prova e scoprire tutto quello che può fare.

Come dicono in tanti, a mo’ di slogan: il futuro è già qui… Per alcuni è indubbiamente entusiasmante, per altri a tratti inquietante. Come sempre tutto dipende dal punto di vista. In ogni caso, vale la pena testare il chatbot di OpenAI, almeno per farsi un’idea e sapere di cosa si parla, quando parliamo di ChatGPT, per dirla alla Carver.