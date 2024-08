A che ora arriva il DVB-T2 sul digitale terrestre?

Il grande giorno si sta avvicinando a passi svelti. In data 28 agosto 2024 diversi canali del Mux Rai B passeranno esclusivamente allo standard trasmissivo DVB-T2 sul digitale terrestre. Un’importante novità per la piattaforma che si aggiornerà iniziando in modo definitivo questo viaggio verso una nuova tecnologia trasmissiva. Ma a che ora arriverà?

Secondo le informazioni pubblicate sul sito ufficiale della Rai, dedicato proprio a questo passaggio epocale, è stato comunicato che tutte le operazioni avranno inizio alle ore 1:00 del 28 agosto e dovrebbero terminare, salvo imprevisti in corso d’opera, alle ore 6:00 dello stesso giorno. Quindi il DVB-T2 sarà attivo per alcuni canali dalla prima mattina del 28 agosto.

Quali canali passeranno esclusivamente al DVB-T2 sul digitale terrestre

Ieri abbiamo parlato ampiamente in merito ai canali che passeranno esclusivamente al DVB-T2 sul digitale terrestre. Interessato a questo switch off è il Mux Rai B. Di tutti i canali dell’emittente radiotelevisiva pubblica italiana saranno Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual a essere trasmessi unicamente tramite la nuova tecnologia trasmissiva.

A questi si aggiunge anche un quarto canale, San Marino RTV, facente parte dello stesso Mux. Invece, i canali trasmessi in simulcast, quindi in DVB-T2 oltre che in DVB-T, sono tre: Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD. Le programmazioni regionali in DVB-T2 a rotazione settimanale saranno TGR Lazio, TGR Piemonte e TGR Lombardia. A questi si aggiungono anche in HD DVB-T2 e in SD DVB-T: Rai 4, Rai Premium e Rai News 24. Cosa non cambia il 28 agosto? La Rai lo ha spiegato sul suo sito ufficiale: