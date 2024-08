Adolescenti e Internet: quali rischi e quali consigli

Oggi siamo tutti connessi online, spesso anche i nostri figli. Se sei un genitore o un figlio, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, ti sarà utile conoscere quali sono i rischi per gli adolescenti connessi a internet e quali sono i consigli per avere maggiore sicurezza online. La Polizia Postale, in un comunicato speciale, ha spiegato le sfide di genitori e figli oggi:

Smartphone, tablet, PC e console di gioco offrono incredibili opportunità di crescita per i ragazzi, ma sono sempre un veicolo che rende li raggiungibili dal mondo esterno e vale la pena cercare di approfondire la natura dei contatti che hanno in rete e/o via smartphone.

In adolescenza non è facile comprendere quando un cambiamento sia frutto dell’età e dei suoi disequilibri naturali e quando invece ci si trovi davanti il pericolo di una minaccia oggettiva.

Il primo consiglio è cercare di approfondire un cambiamento rapido di atteggiamento, umore e/o rendimento scolastico. Oggigiorno la causa di questo disagio negli adolescenti potrebbe proprio provenire da internet. Mai prendere sottogamba la connessione online che, in certi casi, è pericolosa per gli adulti figuriamoci per i giovani.

Adolescenti e Internet: quali sono le minacce cibernetiche più frequenti

La Polizia Postale, in questo comunicato ufficiale, ha elencato quali sono oggi le minacce cibernetiche più frequenti che gli adolescenti si potrebbero trovare ad affrontare in internet. Ve le sintetizziamo qui di seguito. Sono utili ai genitori per comprendere meglio un cambiamento del proprio figlio e per prevenire pericoli. Sono utili a un adolescente quando naviga online.