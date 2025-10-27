 Agenzia delle Entrate: area riservata irraggiungibile (update)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Agenzia delle Entrate: area riservata irraggiungibile (update)

Problemi con l'accesso all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate: subito dopo aver effettuato il login c'è il logout automatico.
Agenzia delle Entrate: area riservata irraggiungibile (update)
Informatica App e Software
Problemi con l'accesso all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate: subito dopo aver effettuato il login c'è il logout automatico.

Problemi in corso per l’accesso all’area riservata di Agenzia delle Entrate. A conferma del down, abbiamo appena catturato lo screenshot qui sotto su un dispositivo in redazione. Anche il portale Downdetector sta raccogliendo le segnalazioni dei cittadini.

Agenzia delle Entrate: problemi con l'area riservata

Problemi con l’area riservata di Agenzia delle Entrate

Dopo aver tentato di effettuare l’autenticazione (con SPID o CIE), compare il messaggio di errore che recita Logout effettuata con successo. È come se l’utente, appena dopo essere entrato, effettuasse in automatico la disconnessione. Evidentemente, qualcosa non funziona come dovrebbe.

Il down dell'area riservata di Agenzia delle Entrate fotografato da Downdetector

Come si può vedere qui sopra, le prime segnalazioni sono giunte tra le 10:30 e le 11 di questa mattina, lunedì 27 ottobre. Non era prevista alcuna manutenzione, l’ultima programmata risale a una decina di giorni fa, comunicata con largo anticipo attraverso il sito ufficiale.. Aggiorneremo questo articolo in corso d’opera, con le novità disponibili.

Ricordiamo che molti cittadini sono alle prese, proprio in questi giorni, con un messaggio dell’app IO inviato proprio dall’Agenzia delle Entrate. È relativo a una scadenza ormai vicina, quella del 31 ottobre, l’ultimo giorno utile per trasmettere il modello Redditi precompilato.

Aggiornamento (27 ottobre 2025, 11:25)

Il problema sembra fortunatamente già in fase di risoluzione. Un ennesimo tentativo di login ci ha consentito di accedere all’area riservata di Agenzia delle Entrate, seppur con un’attesa superiore alla norma. Potrebbe dunque essersi trattato di un intoppo temporaneo.

Aggiornamento (27 ottobre 2025, 11:31)

Segnalazioni in calo. Per fortuna, il lunedì mattina difficile del Fisco sembra destinato a durare poco. Considerando il down globale di AWS che la scorsa settimana ha messo offline una buona parte di internet, non è da dare per scontato.

Aggiornamento (27 ottobre 2025, 11:59)

I problemi sono definitivamente rientrati. L’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il sito ufficiale, può essere effettuato come sempre senza intoppi. Sono scomparsi anche i rallentamenti ai quali abbiamo fatto riferimento nell’aggiornamento precedente. Non sono state rese note le cause dell’interruzione temporanea del servizio.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 27 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple Maps, in arrivo la pubblicità nei risultati di ricerca

Apple Maps, in arrivo la pubblicità nei risultati di ricerca
Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna

Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna
Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel

Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel
iOS 26.1, backup delle foto in background per app di terze parti

iOS 26.1, backup delle foto in background per app di terze parti
Apple Maps, in arrivo la pubblicità nei risultati di ricerca

Apple Maps, in arrivo la pubblicità nei risultati di ricerca
Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna

Tasse e multe a rate: pagamenti pagoPA anche con Klarna
Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel

Instagram lancia la Cronologia di visualizzazione per i Reel
iOS 26.1, backup delle foto in background per app di terze parti

iOS 26.1, backup delle foto in background per app di terze parti
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
27 ott 2025
Link copiato negli appunti