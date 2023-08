Ahsoka: guarda in streaming la serie di Star Wars

Ahsoka è la nuova serie live action ambientata nell’universo di Star Wars e spin-off di The Mandalorian. I primi due episodi sono disponibili per lo streaming su Disney+ a partire da oggi. Annunciata nel dicembre 2020, ha visto le riprese iniziare nel maggio 2022 a Los Angeles e concludersi nell’ottobre dello stesso anno.

Cronologicamente, la storia è ambientata durante gli eventi raccontati nella già citata The Mandalorian. Al centro delle vicende c’è Ahsoka Tano, ex padawan jedi e apprendista di Anakin Skywalker, impegnata in un’indagine su una nuova minaccia che segue la caduta dell’Impero Galattico. Senza anticipare altro per non rovinare la sorpresa e l’esperienza della visione, lasciamo alla brevissima sinossi condivisa dalla piattaforma e al trailer ufficiale pubblicato nelle scorse settimane.

L’ex cavaliere jedi Ahsoka Tano indaga su una nuova minaccia alla vulnerabile galassia.

La serie è creata da Jon Favreau e Dave Filoni, prodotta da Lucasfilm. Il rating assegnato dal servizio è 12+. Il personaggio principale, comparso per la prima volte in The Clone Wars, è interpretato dall’attrice Rosario Dawson già vista in The Book of Boba Fett e, appunto, in The Mandalorian. I prossimi episodi (sono otto in totale quelli che compongono la prima stagione) usciranno a cadenza settimanale.

