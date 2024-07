L'AI di Google protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024

Google si è guadagnata il titolo di “sponsor ufficiale dell’AI per il Team USA” e, quando il 26 luglio andranno in scena le Olimpiadi di Parigi 2024, ce lo ricorderà spesso… La partnership di NBCUniversal con Google metterà in primo piano molte delle funzioni dell’azienda basate sull’AI durante l’evento.

Immersive Views e AI Overview

Una delle novità più interessanti sarà l’integrazione delle Immersive Views di Google Maps nella copertura televisiva delle Olimpiadi. Grazie a questa tecnologia, gli spettatori potranno esplorare luoghi iconici come Versailles, il Roland Garros Stadium e l’Aquatics Centre in un’esperienza 3D fotorealistica, arricchita da informazioni sugli eventi che si svolgeranno in ciascuna location.

Inoltre, gli speaker e i cronisti utilizzeranno le panoramiche AI di Google Search per rispondere a domande sulle Olimpiadi e sulle Paraolimpiadi, offrendo al pubblico un’esperienza di approfondimento unica e coinvolgente.

Gemini AI e gli atleti protagonisti

L’accordo tra Google e NBCUniversal prevede anche la promozione di Gemini, l’innovativo strumento di intelligenza artificiale sviluppato da Big G. La comica Leslie Jones, ad esempio, chiederà a Gemini di aiutarla a imparare un nuovo sport, mentre cinque atleti olimpici e paralimpici saranno protagonisti di video sociali e promo notturni in cui utilizzeranno Gemini, Google Lens, Circle to Search e le Immersive View di Google Maps per esplorare la città di Parigi.

Questa collaborazione rappresenta un’opportunità unica per Google di mostrare al mondo le potenzialità delle sue tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, applicandole a un contesto di grande visibilità come quello delle Olimpiadi.

Un’esperienza olimpica… rivoluzionaria!

L’integrazione delle funzionalità AI di Google nella trasmissione delle Olimpiadi di Parigi 2024 promette di offrire agli spettatori un’esperienza senza precedenti. Grazie alle Immersive Views, alle panoramiche AI e agli altri strumenti messi a disposizione dall’azienda, il pubblico potrà immergersi completamente nell’atmosfera dell’evento, esplorando virtualmente le località più iconiche e approfondendo le proprie conoscenze sulle discipline e sugli atleti in gara.