Alexa+ arriva nel Regno Unito, un'AI molto british

Nei giorni scorsi abbiamo provato a immaginare quando Alexa+ arriverà in Italia. Non c’è ancora un annuncio che interessi il nostro paese, ma la nuova versione premium dell’assistente AI è pronta ad abbandonare l’esclusiva per gli Stati Uniti e ad approdare in Europa: è ufficiale il debutto nel Regno Unito sui prodotti Echo, Fire TV e nell’app dedicata (presto anche nel browser).

Amazon porta Alexa+, da oggi in UK

Ha preso il via la fase in cui Amazon sta avvisando alcuni utenti britannici della possibilità di entrare a far parte del programma Early Access. Un test a tutti gli effetti, che secondo l’azienda arriverà a interessare centinaia di migliaia di clienti entro le prossime settimane.

Come sappiamo da quanto avvenuto oltreoceano, Alexa+ è accessibile a pagamento. Negli USA costa 19,99 dollari al mese, mentre in UK il prezzo è fissato a 19,99 sterline al mese. Non comporterà invece alcuna spesa aggiuntiva per chi ha già un abbonamento Prime attivo.

Vale la pena segnalare che, nell’annuncio ufficiale, Amazon sottolinea che l’assistente è stato addestrato per risultare autenticamente british . Significa che parlerà inglese come negli Stati Uniti, ma con un’inflessione diversa, comprendendo e utilizzando parole, termini ed espressioni tipiche della cultura britannica come cuppa (una tazza di), knackered (completamente esausto) o nippy (un po’ freddo, riferito al meteo).

Questa sorta di personalizzazione e localizzazione è ciò che può fare la differenza per chi interagisce quotidianamente con l’AI. Può rendere lo scambio meno freddo, costituendo un valore aggiunto e un tratto distintivo rispetto alle tante tecnologie alternative e concorrenti ormai disponibili. Non sappiamo se anche in UK arriveranno le diverse personalità presentate la scorsa settimana per gli USA.

E per quanto riguarda il nostro paese? Al momento tutto tace, ma questo è senza dubbio un altro indizio che punta a un esordio in Italia in futuro. Nella nostra previsione abbiamo ipotizzato tra l’estate e l’autunno 2026, ma considerando il via al rollout in Europa le tempistiche potrebbero essere più ristrette.