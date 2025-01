Amazon chiude il servizio Prova Prima, Paga Poi: la data

Lanciato in Italia nell’ottobre 2021, il servizio Prova Prima, Paga Poi di Amazon sta per giungere al capolinea. Come si legge nella pagina dedicata sull’e-commerce, sarà interrotto a fine mese, il 31 gennaio 2025. L’opzione, riservata agli abbonati Prime, ha permesso di ricevere a casa i capi di abbigliamento e di indossarli senza alcuna spesa, scegliendo poi quali acquistare e quali invece restituire, a costo zero.

Prime Prova Prima, Paga Poi terminerà il 31/01/2025.

Prova Prima, Paga Poi su Amazon: stop a fine mese

A spiegare la ragione per cui la società ha deciso di abbandonare il programma è una portavoce, attraverso la dichiarazione affidata al sito The Verge.

Il servizio ha funzionato per un numero limitato di articoli e i clienti stanno sempre più utilizzando le nostre funzionalità potenziate dall’AI per scegliere cosa acquistare.

Ancora una volta, dunque, ci sarebbe di mezzo lo zampino dell’intelligenza artificiale. Più nel dettaglio, il riferimento è alle funzionalità AI che suggeriscono i prodotti da acquistare sulla base delle recensioni scritte da ogni cliente. Starebbe poi prendendo piede anche Virtual Try On, la caratteristica lanciata nell’estate 2022 che permette di vedere come ci stanno addosso le scarpe o gli occhiali da sole, attraverso l’impiego della realtà aumentata, sfruttando la fotocamera dello smartphone.

Prova Prima, Paga Poi è stato lanciato inizialmente da Amazon negli Stati Uniti, nel corso del 2018, con il nome Wardrobe. Tre anni più tardi, come scritto in apertura, è stato ribattezzato Try Before You Buy ed è arrivato anche nel nostro paese. Ancora fino al 31 gennaio 2025 permetterà di scegliere e di ricevere direttamente a casa (o presso un punto di ritiro) un massimo di sei capi di abbigliamento idonei e di tenerli fino a sette giorni, provandoli e restituendo poi quelli non desiderati, pagando esclusivamente gli altri. Trattandosi di una funzionalità Prime, non prevede costi legati alle spedizioni.