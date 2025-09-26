Amazon conferma il lancio di Vega OS entro il 2025

Da quasi due anni circolano indiscrezioni su Vega OS, il nuovo sistema operativo che prenderà il posto di Fire OS. Dopo un primo “assaggio” sui dispositivi Echo, Amazon dovrebbe finalmente ufficializzare il debutto sui dispositivi Fire TV. La conferma indiretta arriva da un annuncio di lavoro.

Vega OS su Fire TV entro il 2025

Su tutti i dispositivi Fire TV e i tablet Fire (non più venduti in Italia) è installato Fire OS, un sistema operativo basato su Android Open Source Project (AOSP) e pesantemente modificato da Amazon rispetto a quello presente sui dispositivi Android. Come si può leggere in questa pagina, l’ultima versione è Fire OS 8.1 basato su Android 11.

L’azienda di Seattle ha avviato da tempo lo sviluppo di Vega OS, ma non ha mai effettuato un annuncio ufficiale, nonostante sia stato già istallato sugli ultimi modelli di Echo Hub, Echo Spot e Echo Show 5. Janko Roettgers di Lowpass ha scoperto un annuncio di lavoro che conferma il lancio entro il 2025.

Un software development manager dovrà guidare il team di ingegneri che svilupperanno l’app Prime Video per i dispositivi Fire TV con Vega OS. L’app verrà rilasciata entro il 2025, quindi è certo che il nuovo sistema operativo arriverà nelle prossime settimane. I riferimenti a Vega OS sono stati eliminati dall’annuncio, ma si può risalire alla versione precedente:

Guiderai un team di ingegneri per Prime Video Fire TV con la piena responsabilità dell’esperienza Vega OS. Il team è responsabile dell’app Prime Video dedicata su Vega OS, nonché di tutte le esperienze Prime Video sul Vega Launcher. Con il lancio dell’app nel 2025 avrai l’opportunità di plasmare il futuro di questo prodotto e la cultura del team.

Vega OS è basato su Linux e le app sfruttano React Native come framework. Amazon non aggiornerà i vecchi dispositivi Fire TV, quindi gli sviluppatori dovranno gestire due versioni della stessa app (se vogliono mantenere il supporto legacy). L’annuncio di Vega OS potrebbe avvenire durante l’evento del 30 settembre.