Amazon: nuovi Echo a fine mese, offerte Prime ad ottobre

Amazon ha annunciato due importanti eventi che si terranno tra fine settembre e inizio ottobre. Martedì 30 verranno mostrati i nuovi dispositivi Echo a New York, mentre il 7 e 8 ottobre ci saranno i Prime Big Deal Days (Festa delle Offerte Prime in Italia), in pratica un’estensione autunnale del Prime Day di luglio.

Evento hardware il 30 settembre

Fino al 2023, Amazon aveva organizzato un evento hardware a cadenza annuale. Nel 2024 non c’è stato nessun evento, in quanto l’azienda di Seattle ha preferito annunciare separatamente i nuovi dispositivi, ovvero Kindle (16 ottobre 2024), Fire TV Stick HD (17 ottobre 2024) e Echo Show 21 (20 novembre 2024). Il 26 febbraio 2025 è stata invece annunciata Alex Plus.

La stampa specializzata ha ricevuto ieri l’invito per l’evento che si terrà a New York il 30 settembre a partire dalle ore 10:00 (le 16:00 in Italia). Quasi certamente verranno mostrati nuovi smart speaker Echo con Alexa Plus. Potrebbero essere annunciati anche nuovi dispositivi Fire TV e forse un Kindle Scribe con schermo a colori.

Festa delle Offerte Prime il 7-8 ottobre

Come nel 2024 anche quest’anno gli abbonati Prime potranno sfruttare un secondo appuntamento per acquistare numerosi prodotti a prezzi scontati. I Prime Big Deal Days (Festa delle Offerte Prime in Italia) si svolgeranno il 7 e 8 ottobre.

Amazon sottolinea che gli utenti Prime avranno la possibilità di anticipare lo shopping natalizio approfittando delle offerte su un’ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, tra cui casa, cucina, elettronica, giochi e giocattoli, moda, bellezza e cura della persona.

Per un’esperienza di acquisto più smart è possibile utilizzare Rufus, l’assistente AI disponibile per tutti tramite app e web. Può rispondere a domande, indicare prodotti specifici, confrontarli e fornire suggerimenti personalizzati.