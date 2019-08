Un bundle “tutto compreso” per chi vuol allestire la propria casa rendendola una smart home con l’intelligenza artificiale di Alexa: il kit Echo Plus Stereo System è proposto oggi da Amazon in offerta a 329,97 euro anziché a 429,97 euro. Uno sconto di 100 euro, tondi tondi.

Amazon Echo Plus Stereo System in offerta

Si tratta di un impianto stereo wireless 2.1 composto da un Echo Sub e da due Echo Plus di seconda generazione. Questi ultimi sono smart speaker con hub Zigbee integrato, utile per l’interazione diretta con i dispositivi intelligenti della casa. Il subwoofer è invece dotato di una potenza in uscita da ben 100 W e da una componentistica che assicura la riproduzione di bassi profondi grazie a un woofer downfiring da 6 pollici.

Tra i device della smart home compatibili ci sono prese e lampadine intelligenti, da controllare con un semplice comando vocale oppure via applicazione installata su smartphone, anche da remoto o impostando routine personalizzate, ad esempio attivate automaticamente in un determinato orario della giornata.

Associa Echo Sub a due dispositivi Echo (seconda generazione) o Echo Plus (seconda generazione) per avere un impianto stereo wireless 2.1 e ascoltare la musica con un audio in stereo da destra e da sinistra.

Tutto questo senza dimenticare le skill che vengono messe a disposizione anche dagli sviluppatori di terze parti e la musica in streaming. È proprio in questo ambito che Echo Sub dà il meglio di sé, senza alcun compromesso in termini di qualità nella fase di riproduzione. È sufficiente pronunciare “Alexa, metti un po’ di musica” e lasciare che l’assistente virtuale faccia partire una playlist ottimizzata sulla base dei gusti di chi ascolta. Tra i servizi compatibili anche Spotify e, ovviamente, Amazon Music.