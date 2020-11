Amazon Echo da oggi può essere bianco ghiaccio, grigio antracite o (RED). Non si tratta di un colore come gli altri: il rosso sarà portatore di un significato profondo già abbracciato da altri brand e che ora Amazon porta anche sul proprio altoparlante intelligente di punta.

Amazon Echo Red

(echo)RED giunge sul mercato in edizione limitata con un valore in più rispetto a tutti gli altri: per ogni dispositivo venduto, infatti, Amazon offrirà 10 euro al Fondo globale per sostenere la risposta al Covid-19 e i programmi per l’HIV e l’AIDS nell’Africa syb-sahariana. Una campagna etica di grande valore, insomma, che fa il paio con i prodotti RED che ad esempio anche Apple ha già immesso in passato sul mercato.

Il prezzo è pari a 99,99 euro e le funzionalità sono esattamente quelle degli altri Amazon Echo di 4a generazione. La differenza, apparentemente formale, è nel colore: in realtà si tratta di una differenza sostanziale perché in questo acquisto c’è un carico valoriale superiore che rappresenta una scelta di campo nelle mani di qualsiasi acquirente.

Parlare con Alexa attraverso un Amazon Echo qualsiasi o un Amazon Echo di colore rosso, insomma, non sarà esattamente la stessa cosa. La differenza, però, non sta nell’assistente intelligente: la differenza sta in noi.